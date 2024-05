Joao Centella llamó 'rata' y 'cobarde' a Fidel Escobar

¡Ay padre! El creador de contenido Joao Centella, conocido por su personaje llamado “La Rebeca”, no se anda por las ramas y nuevamente expuso al futbolista Fidel Escobar presuntamente por mala paga.

El año pasado, en septiembre, Centella hizo público que el futbolista le debe dinero y al parecer esto no surtió el efecto deseado, ya que nuevamente tuvo que recurrir a las redes sociales.

Hace poco el Deportivo Saprissa, equipo en el que milita Escobar, se coronó como tetracampeón en el fútbol costarricense, motivo que aprovechó el creador de contenido para recordarle al seleccionado que aún no le ha pagado.

“(…) en esta lucha llevo 1 año, 5 meses y 28 días que no das la cara y te la pasas cambiando de número a cada rato. No seas tan rata y cobarde. Paga lo que debes taquillero”, se lee en la publicación que hizo Centella.

Escobar, por su parte, dio su versión de los hechos, pero no entró en detalles sobre la polémica.

“Buenos días, uno callado se ve mejor. Si no saben la historia de todo lo que pasó no comenten por comentar, averigüen primero después comentan (emoji de la carita pidiendo silencio)”, escribió el futbolista en sus historias de Instagram.

“¡Despertando! Pero… Amenazando…”, fue la reacción de Centella a la historia del futbolista.

Habrá que esperar para conocer cuál será el desenlace de esta polémica, por el momento, la celebración de Escobar se ha visto eclipsada por la polémica y las críticas no han cesado.

“Tiene más deudas que goles”, “La respuesta de Fidel es la de los mala paga”, “Por qué la gente cuando te debe plata se pone brava cuando le cobras”, “Moraleja: por más triste que pongan la situación, NO PRESENTEN PLATA. Es mejor caer mal por no prestar, que por cobrar”, “El mala paga siempre dice no saben la historia” y “NO PRESTEN DINERO, mejor inviertan. Se ahorran ese dolor de cabeza”, son algunos de los comentarios.

