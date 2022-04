Johnny Depp afirma que Amber Heard dejó 'restos fecales humanos' en su cama

La estrella de “Piratas del Caribe”, Johnny Depp, ha testificado por segunda vez en el juicio por difamación contra su exesposa, Amber Heard, y ha revelado supuestos abusos de los cuales fue víctima durante la relación.

Depp subió al estrado en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax este miércoles, 20 de abril, y aseguró que su expareja dejó “restos fecales humanos” en su cama días después de separarse.

Recordó, que tras la separación, días después acudió a la casa que compartían en Los Ángeles para recoger sus pertenencias, y se llevó una sorpresa, había heces en su lado de la cama matrimonial.

Este evento tuvo lugar en abril de 2016, y según narra Depp, su seguridad, Sean Bett, lo alertó de la situación y le dijo que no era un buen momento para recoger sus pertenencias, mostrándole imágenes de las heces en la cama.

“Era tan raro y tan grotesco que solo pude reír”, afirmó el histrión, añadiendo que Heard “intento culpar a los perros”, sin embargo, de acuerdo a Depp las mascotas apenas pesan 2 kilos cada uno, por ello, duda que los canes sean los responsables.

“No fueron los perros… Sentí que no merecía ese tipo de trato”, argumentó.

Adicional, el actor describió varias peleas que tuvo con su exesposa, a quien describió como una “abusiva” y con la que estuvo por tanto tiempo por miedo a “fracasar”. Los actores fueron pareja entre 2012 y 2016, y en ese periodo de tiempo se casaron en febrero de 2015 y 15 meses después se separaron.

El histrión, de 58 años, manifestó que durante la relación no se le permitía tener la razón. “La señora Heard no era capaz de estar equivocada. Simplemente no sucedió. Ella no podía estar equivocada”, expresó.

Adicional, a menudo Depp era víctima de abuso de parte de quien entonces era su esposa, a veces un bofetada, empujones, insultos, reprimendas o arrojando objetos como el control de televisión o una copa de vino en la cara.

Durante las intervenciones de Depp, Heard ha estado presente en la sala, ha permanecido con una mirada inexpresiva, pero en ocasiones deja entrever desaprobación.

Se espera que la próxima semana Heard testifique ante el tribunal y dé su versión de los hechos ante un jurado compuesto por diez personas.

Demanda

Johnny Depp acusa a su exesposa por difamación por un artículo que escribió para “The Washington Post”, en 2018, donde describe que fue víctima de abuso doméstico.

Johnny Depp, en el juicio por difamación contra Amber Heard: "En sus ataques de ira, ella me golpeaba. Podía empezar con una bofetada, un empujón, o lanzándome el mando de la tele a la cabeza" pic.twitter.com/i5kFuOaRer— El HuffPost (@ElHuffPost) April 21, 2022

La actriz de “Aquaman” no señaló directamente a Depp, pero su equipo legal determinó que era una clara referencia las acusaciones que Heard realizó en 2016, tras el divorció, y por la cual pidió una orden de alejamiento en su contra.

Depp solicita una compensación económica de $50 millones por daños y perjuicios, mientras que Heard presentó una contra demanda por $100 millones argumentando que su ex ha propiciado una campaña de difamación en su contra.

