Johnny Depp perdió parte de un dedo durante una pelea con Amber Heard: ¿Cómo sucedió?

Johnny Depp y Amber Heard, quienes fueron pareja entre 2012 y 2016, están enfrascados nuevamente en un juicio por difamación y recientemente se abordó un episodio de violencia donde el actor perdió un tercio de un dedo.

En 2015, la entonces pareja se encontraba en Australia para el estreno de “Pacto Criminal” y el actor hizo su aparición en la alfombra roja con uno de sus dedos cubiertos por una banda blanca.

Durante el juicio, el cual celebró su tercera jornada el 13 de abril, el protagonista de “Piratas del Caribe” dijo que la pérdida de su dedo ocurrió durante una discusión con su exesposa, quien supuestamente le lanzó algunas botellas de vidrio mientras él tenía la mano sobre la barra del bar.

“A este dedo, al que ahora llamo pequeño Richard, se le cortó la punta. Todo el hueso estaba destrozado, parecía Vesubio. Se me infectó, tuve que operarme dos veces, lo quería recuperar”, explicó Depp en 2018, entonces nadie conocía el trasfondo de la historia.

La exenfermera y el médico de Deep han atestiguado en el juicio y se han referido a este evento. David Kipper, médico y amigo del actor, comentó en una declaración pregrabada que atendió al histrión, le limpió la herida y lo derivó a un hospital.

Asimismo, solicitó al personal del hospital que ubicarán la parte del dedo que fue amputada, sin embargo, él nunca supo qué fue lo que exactamente sucedió.

The only thing anyone should ever have to know about Amber Heard is that she abused Johnny Depp so badly that he had to go to the hospital to have part of his finger reattached.#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/dMPgUMKUWH— Whinier the Fox (@LightRey) April 12, 2022