Johnny Depp: ¿Por qué su abogada ha cobrado protagonismo en los últimos días?

La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard está próximo a concluir y la quinta semana de la cita judicial cerró con un intenso contrainterrogatorio, donde la abogada de la estrella de "Piratas del Caribe", Camille Vásquez, puso en aprietos a su exesposa.

Tras una semana, donde el juicio tuvo un receso, Heard continuó con su testimonio y durante dos días fue contrainterrogada por la abogada de Depp, quien se ha tomado muy en serio su trabajo, mostró evidencia, fotografías, videos, mensajes y textos, para confrontar el testimonio de Heard.

Durante el contrainterrogatorio Vásquez, de la firma Brown Rudnick, presionó a Heard e incluso hubo intercambios airados, especialmente, cuando le pidió en repetidas ocasiones a la ex de su representado que se ciñera única y específicamente a las preguntas que le hacía.

Luego del meticuloso contrainterrogatorio al que sometió Vásquez a Heard los reflectores están sobre la letrada, la cual está en la lista de los mejores abogados de Estados Unidos.

Actualmente, Vásquez, de 37 años, centra su práctica en "demandas por difamación, con experiencia adicional en litigios de contratos, agravios relacionados con la empresa y reclamaciones relacionadas con el empleo", resalta su biografía.

Además, la letrada es "experta en formular estrategias de litigio ofensivas y defensivas para clientes privados", pero esto no es todo, también tiene experiencia en la comunicación de crisis, trabajó en este rubro en una firma con sede en Los Ángeles antes de unirse a Brown Rudnick.

Otra cosa que ha captado la atención son las miradas cómplices, gestos y abrazos entre Depp y Vásquez, despertando rumores de una supuesta relación, algo de lo que la abogada de echó a reír y le restó importancia al ser consultada por los medios al salir de los tribunales de Fairfax County, en Virginia.

Al concluir la cita judicial del 17 de mayo, Vásquez se acercó a Ben Rottenborn, abogado principal de Depp, y le dio un abrazo, luego hizo lo mismo con el histrión, la diferencia está en que no fue solo un abrazo, sino dos y un apretón de manos, además de un intercambio de sonrisas cómplices.

El momento quedó grabado, en Youtube el video acumula más de 3 millones de reproducciones y las imágenes no han dejado de compartirse en las redes sociales.

Recta final

Cuando inició el juicio, el 11 de abril, se anunció que tendría una duración de dos semanas, por lo tanto, la cita judicial debería concluir el 27 de mayo.

La próxima semana, según el tiempo de duración del juicio, tendría que iniciar los argumentos finales y el cierre de los alegatos de los abogados.

Luego el jurado iniciará las deliberaciones, sin embargo, se desconoce cuánto tiempo se podrán tomar para finalmente tener un veredicto.

