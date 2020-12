Johnny Depp: Tras su salida de 'Animales Fantásticos' se está esforzando en la búsqueda de nuevos proyectos

Tras la salida de la estrella de "Piratas del Caribe", Johnny Depp de la cinta "Animales Fantásticos 3", el actor está enfocado en la búsqueda de un nuevo proyecto.

El veredicto del caso de 'golpeador de esposas' en Gran Bretaña ha tenido un impacto negativo en la carrera del versátil actor, ya que no tiene nueva película que hacer después del caso, se lee en La Botana.

Depp está considerando un papel en la nueva película de "21 Jump Street".

La noticia llega días después de que fuera reemplazado en la película tras el resultado del caso por difamación.

Después de su salida de la producción de "Animales Fantásticos 3", el actor no ha revelado detalles de sus proyectos futuros, pero, el rumor de que está considerando el próximo filme de "21 Jump Street" ha ganado fuerza.

Según Deadline, Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux-Loeglin, quienes están trabajando en "Deadpool 3" recientemente confirmado, han sido elegidas para escribir el spin-off.

Hay rumores y especulaciones de que Johnny Depp quiere un papel en la película para reconstruir su reputación entre sus fanáticos, quienes quieren que su estrella favorita los mantenga hipnotizados con sus habilidades de actuación.



Apoyo

Tras las dificultades que ha sufrido la carrera y la vida personal del actor, sus fanáticos han salido en masa a comprar la loción que se utiliza para después del afeitado de Dior, Marca que promociona desde el 2015.

Depp continúa siendo el rostro de la esencia de Sauvage, Dior no ha anunciado cambios en el contrato que firmó la marca con el actor, se lee en El País.

Según publica The Guardian, fue la semana pasada cuando, tras la emisión del anuncio durante uno de los programas de mayor audiencia en el Reino Unido, The Great British Bake Off, comenzó una campaña en las redes sociales a favor del actor pese a que también hubo un cierto malestar por una parte del público.