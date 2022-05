Johnny Depp y Amber Heard: En la recta final para alcanzar un veredicto

Luego de más de seis semanas enfrentados en los tribunales de Fairfax (Virginia, Estados Unidos), hoy se debería conocer el veredicto del jucio por difamación contra Amber Heard.

Johnny Depp y Amber Heard se enfrentan a raíz de un polémico artículo que la actriz escribió para el diario "The Washington Post" en 2018, en el que se presentó a sí misma como una “víctima de violencia doméstica” a manos de una de sus exparejas.

La actriz nunca nombró a Johnny Depp, pero él demandó a su exmujer por cometer un delito de difamación que presuntamente había acabado con su imagen y carrera.

En estos momentos, los siete miembros del jurado se encuentran deliberando. Al tratarse de un caso civil y no de uno penal, no hay un “culpable” o “inocente” ya que no hay delito que juzgar, sin embargo, los miembros del jurado sí deben decidir si hubo difamación por parte del actor o de la actriz.

Para ello, el jurado deberá rellenar un cuestionario de 42 preguntas que los conducirán a tomar una decisión unánime.

El documento fue publicado por el tribunal de Fairfax y muestra 24 preguntas para las afirmaciones de Depp y 18 para la contrademanda de Heard.

Este formulario de veredicto se utiliza para formalizar la decisión del jurado sobre el caso.

Más temprano, la jueza Penney Azcarate se reunió con el equipo legal de Johnny Depp y Amber Heard, sin las celebridades presentes.

