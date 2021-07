Johnny Ventura: Las 10 canciones más populares del fallecido cantante

El mundo del merengue está de luto tras la muerte del artista Johnny Ventura.

El cantante falleció este miércoles a sus 81 años y dejó una huella profunda en la historia del merengue.

Johnny Ventura fue llevado a la sala de emergencia en la Clínica Unión Médica del Norte, cuando llegó lamentablemente ya había fallecido.

Johnny Ventura innovó en la industria de la música con su pegajoso ritmo, acompañado de su grupo "El Combo-Show".

Con una trayectoria musical de más de 50 años ganó popularidad en Puerto Rico y Nueva York, realizando unas 20 producciones discográficas.

El músico grabó más de 100 álbumes durante su carrera, según la plataforma de streaming.

Su álbum "Ah no, yo no sé no", de 1967, fue uno de los primeros temas de merengue que se convirtió en disco de oro.

Además, sus canciones trascendieron las fronteras de República Dominicana y formaron parte del repertorio de otros grandes artistas iberoamericanos, se lee en CNN.

Dato

A finales de marzo de 2020, Ventura, quien aspiró sin éxito a la Alcaldía de la capital dominicana en las últimas elecciones municipales, permaneció ingresado por tres días después de dar positivo al covid-19, enfermedad de la que se recuperó satisfactoriamente.

Popularidad

Aquí te dejamos los 10 temas más populares del 'Caballo Mayor', como se lo conocía, según la plataforma Spotify.

- Guajira con Soul

- Capullo y Sorullo

- La Bala

- Carita Dulce

- Dilema

- Patacón Pisao

- Mosaico 1920

- ¿Pitaste?

- Merenguero Hasta la Tambora

