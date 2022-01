Johnny Ventura: No se podrá usar la música e imagen del 'Caballo Mayor' sin el consentimiento de la familia

La familia de Johnny Ventura ha tomado medidas para preservar el legado como artista y figura pública del músico.

Se creó la empresa Johnny Ventura Legacy, con la cual los familiares del cantautor dominicano evaluaran y aprobar los proyectos que deseen utilizar la marca del “Caballo Mayor”, como también se le conocía al cantante.

“Exhortamos a toda persona natural o jurídica interesada en el uso de la marca, canalizarlo a través de dicha empresa que cuenta con sedes en República Dominicana y Estados Unidos”, indica la familia en un comunicado publicado en la cuenta oficial de Ventura.

La iniciativa de crear la empresa no fue concebida por la familia, más bien fue una idea de Ventura con el fin de difundir, proteger y preservar su trabajo.

La medida incluye cualquier proyecto, producto o idea en general que se desee crear, producir o promocionar usando la imagen y/o nombre (marca registrada) de Johnny Ventura.

Los interesados en utilizar la imagen del artista pueden contactarse por varios medios en República Dominicana con Juan José Ventura y para Estados Unidos con Euri Ventura.

La medida adoptada no ha sido vista con buenos ojos por parte de los fanáticos de Ventura, aunque también hay un grupo que está de acuerdo con la decisión.

“Muy mal de su parte. Sé qué tal vez no importará mi comentario, pero no están haciendo lo correcto. Él era una persona bastante humana y sencilla… no vengan a malograr todo lo que él construyó en vida”, “Muy mal, Johnny es marca país. Siempre la monetización mata agradecimiento”, “Esto da pena. Jamás Johnny Ventura haría algo así”, son algunas de las reacciones.

Otros opinan que es una buena iniciativa para salvaguardar el legado del dominicano.

Fallecimiento

Johnny Ventura murió 28 de julio, a los 81 años, tras sufrir un infarto cuando se dirigía desde Santiago de los Caballeros a la capital, Santo Domingo, tras grabar una producción audiovisual.

