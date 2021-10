Jonah Hill establece límites con sus seguidores

Desde hace más de cinco años la prensa ha hablado sobre el evidente cambio físico de Jonah Hill, él ha perdido varios kilos y hoy luce una figura irreconocible.

Hill estuvo de acuerdo desde un principio en buscar ayuda de un nutricionista y comer más saludable, pero no estaba dispuesto a dejar de tomar una cerveza de vez en cuando.

El actor y comediante contó con la ayuda de Channing Tatum y Dwayne "The Rock" Johnson para ponerse en forma. "Quería estar en forma, así que llamé a Channing y le dije: 'Oye, si comiera menos y fuera a un entrenador, ¿conseguiría bajar de peso?'. Entonces, me respondió: 'Claro, idiota. Por supuesto que lo harás. Es lo más sencillo del mundo", comentó Hill en 2017.

Recientemente, Hill se ha pronunciado y ha enviado un contundente mensaje a quienes insisten en continuar hablando sobre su aspecto físico, ya que no se siente bien.

"Sé que tienen buenas intenciones, pero les pido amablemente que no comenten sobre mi cuerpo", expresó Hill, quien añadió: "Bueno o malo, quiero hacerles saber cortésmente que no es útil y que no se siente bien. Mucho respeto".

Los límites que ha pautado el comediante guarda relación a las opiniones que constantemente recibe sobre su físico, pues su carrera como actor inició cuando tenía sobrepeso, luego perdió unas libras y volvió a subir, lo cual generó más comentarios.

"Creo que todos tienen una versión de sí mismos, yo lo llamo una instantánea, en algún momento de la vida, tratando de esconderse del mundo", expresó en 2018.

Continuó diciendo: "Incluso si tienes éxito o creces o te vuelves guapo o lo que sea. Llevas una parte de eso contigo. Para mí, definitivamente es ser como este niño de 14 años, tener sobrepeso. Querer encajar con estos skaters y chicos de hip-hop… y sentirme solo. Y tal vez no entender mi propia valía".

Luego de su solicitud Hill recibió el apoyo de su hermana. En la sección de comentarios Beanie Feldstein expresó "ese es mi hermano", junto a emoticones de manos aplaudiendo.

¿Polémica?

Antes de la solicitud del comediante, él parecía más abierto a compartir su lucha contra la imagen corporal. En febrero, publicó una foto sin camisa surfeando en Malibú, en las redes sociales.

"No creo que nunca me quitara la camisa en una piscina hasta que tenía alrededor de 30 años, incluso en frente de familiares y amigos", confesó.

Hill reconoció que probablemente hubiese "sucedido antes si las inseguridades de mi infancia no se hubieran visto exacerbadas por años de burlas públicas sobre mi cuerpo por parte de la prensa y los entrevistadores".

"Esta no es una publicación 'buena para mí'. Y definitivamente no es una publicación de 'me siento mal por mí", dijo. "Es para los niños que no se quitan la camiseta en la piscina. Divertirse. Eres maravilloso, asombroso y perfecto. Todo mi amor", manifestó Hill, quien a sus 37 años finalmente se ama y se acepta.

