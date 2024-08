José Castro: Su trayectoria artística ha sido influenciada por el folclore

La trayectoria artística de José Miguel Castro Frías siempre ha estado influenciada por el folclore y debido a ese sentido de pertenencia, arraigo y acervo cultural hizo su debut en el teatro y posteriormente entró a la televisión.

Actualmente, es uno de las figuras públicas que promueve y resalta la cultura y tradiciones del país, lo cual es el resultado de la semilla que sembró su madre, quien le contó que desde que tenía cuatro o cinco años lo alentó para que aprendiera a bailar típico e incluso lo metió a los reinados para caballero.

"(…) Desde ahí, esa semillita que sembró mi mamá fue creciendo y hasta el sol de hoy no he dejado ni de bailar ni de estar metido en temas folclóricos", dijo a Panamá América.

El oriundo de La Espigadilla de Los Santos es presentador de "Hecho en Panamá", actor de teatro, cantante y bailarín de folclore. Inició su trayectoria artística en las tablas con el musical folclórico "La Fogonera" en 2016, año en el que también incursionó en la pantalla chica, participó en "La Batalla Típica" de TVN, certamen de canto en el que quedó en segundo lugar.

Castro Frías, de 37 años, hizo teatro por dos años y después entró a "Hecho en Panamá". Además, su participación en el concurso de canto lo llevó a crear la agrupación típica "Son Montuno" con Segio Vigil.

"Estuve allí con él unos tres años, sacamos como seis o siete sencillos y ya teníamos buenos toquecitos, pero me chocaba mucho con las grabaciones del programa porque la agenda folclórica es más que nada los fines de semana… Me tocó escoger y me quedé con Hecho en Panamá", explicó Castro Frías.

En 2022, salió de su zona de confort y pese al miedo se unió a "La Máscara", ganó y fue una experiencia que le demostró que lo que se proponga y con disciplina lo puede lograr. "Creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida…", aseguró.

En cuanto al teatro, que ha sido últimamente una sus pasiones, Castro Frías la describió como una de las expresiones del arte más maravillosas que ha descubierto y si hay alguna persona a la cual agradecer es a Agustín Clément, la primera persona que le aprobó una audición para el papel del Gallo Narrador en "La Fogonera".

Añadió que el Teatro ABA fue su escuela de actuación. Aurea Horta, directora, productora y profesora de actuación, lo ayudó con sus comienzos en el mundo de la interpretación y le abrió las puertas del teatro y de sus producciones, lo que lo llevó a recibir una nominación como "artista revelación" en los Premios Escena.

Desde entonces, se ha mantenido activo en el teatro, como mínimo trata de participar en una obra por año y su último papel fue un reto, interpretó una drag queen (Lupia) en la obra musical "Mentidrags" y para 2025, le gustaría incursionar en la producción teatral.

Próximamente estará estrenando un segmento en sus redes sociales llamado "Nuestro legado" para promover la herencia, especialmente, la gastronómica y un poco de indumentaria.

¿Y 'Sal si Puedes Live Show'?