Julia Fox defiende a Kanye West: 'No le haría daño ni a una mosca'

Entre tantos detractores, Kanye West tiene una defensora, la conocida Julia Fox, su exnovia.

Versión impresa

Ella asegura que el rapero no "le haría daño ni a una mosca" a pesar de sus payasadas recientes que sugieren lo contrario.

En entrevista con TMZ, la actriz abordó el comportamiento de su exnovio y lo atribuyó a su arte. "No, no, no, no, Kanye es inofensivo. Creo que esa es su forma creativa de expresión artística", dijo al medio.

"Sé que parece agresivo, pero creo que si realmente se tratara de eso no creo que Kanye lastimaría a una mosca", señaló, tal como lo reportó a La Botana.

La información de Fox se produjo horas después de que West fuera suspendido de Instagram por acosar a Trevor Noah, Pete Davidson y D.L. Hughley.

Aunque Fox, de 32 años, atribuyó sus comentarios a su "expresión creativa", admitió que no estaba "realmente segura" de si West corría el riesgo de hacerse daño.

Ataques'



La información de Fox se produjo horas después de que West fuera suspendido de Instagram por acosar a Trevor Noah, Pete Davidson y D.L. Hughley.

Ye, como ahora se hace llamar al rapero, le preocupa la presencia de Davidson pueda tener consecuencias. Esta semana aseguró que teme que su expareja acabe consumiendo drogas influenciada por su pareja.

"Me preocupa mucho que Skete [nombre despectivo que utiliza para referirse al humorista] haga que la madre de mis hijos se enganche a las drogas. Entra en rehabilitación cada dos meses", escribió.

VEA TAMBIÉN: Agua, su rol en el sistema digestivo

"Otra razón más por la que Skete tiene que mantenerse alejado de mis hijos. O nadie se ha dado cuenta de que [Pete] no se presentó en 'Saturday Night Live' porque el 'Señor Puedo Ayudarte con las Medicinas' tuvo un brote psicótico después de que lo arrasáramos en Internet (...). Sketeno está hecho para esto", continuó diciendo.

Por el momento, no hay luces de que Ye cese con los ataques, mientras que la madre de sus hijos y su actual pareja están cansados de su acoso.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!