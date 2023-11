Julián Gil fue diagnosticado otra vez con cáncer de piel

El actor y presentador Julián Gil otra vez fue diagnosticado con cáncer de piel, esto un año después de anunciar que estaba libre de la enfermedad, aunque aseguró que se trata de un cáncer diferente.

Debido a los antecedentes de Gil, este debía estar en revisión y en su última visita al médico se le identificó el nuevo tipo de cáncer de piel.

“Aquí (estamos) otra vez con la doctora oncológica. Aquí mi (cicatriz) del cáncer anterior. Tuve otra aparición, así que hoy me van a tener que operar otra vez porque volvió el cáncer. Aquí tengo a mi enfermera. No tomen sol sin protección”, mencionó el actor en su cuenta oficial de Instagram.

La Dr. Gisela Montoya explicó que debido a la alta radiación solar a la que estuvo expuesto Julián Gil en su juventud desencadenó su cáncer de piel, haciendo énfasis en que esta nueva aparición se trata de un cáncer totalmente diferente.

“Hace muchos años tuviste mucha exposición solar en el tórax… Estuviste en camas de bronceado y detectamos un cáncer de piel hace como dos años. Ahora hay que estar vigilándote porque eso puede presentarse otra vez por tanta radiación solar. No volvió (el cáncer) porque el que te quitamos ya no regresó, pero apareció otro y por eso te estoy revisando cada 6 meses todo el cuerpo para estar detectando porque tienes un riesgo alto de que aparezca un nuevo cáncer de piel”, señaló la especialista.

Gil, de 53 años, reveló en 2022, que hace dos años se le detectó cáncer de piel, y está listo para entrar nuevamente a cirugía.

Luego de hacer público su diagnóstico, Gil recibió mensajes de apoyo de amigos y personalidades del mundo del entretenimiento y poco después agradeció los mensajes.

“Gracias a todos por la buena vibra #fuckcancer”, escribió Gil.

Causa

La causa del cáncer de piel del histrión se debe al “exceso de sol” al que estuvo expuesto en su natal Puerto Rico, pues nunca tomó la precaución de utilizar protector solar.

“Los que me conocen saben que desde Puerto Rico siempre abusé muchísimo del sol, mucho, mucho. Yo siempre quería estar negro, achicharrado y era de los que me ponía aceite de bebé para tomar sol y me ponía patas pa’ arriba (…) Yo me creía el superhéroe y a mí no me va a dar”, confesó en un video que publicó en Facebook.

“Así que no tomen sol, o tomen usando protector, bloqueador y demás (…) Cuando vean un lunarcito, alguna manchita, algo que les preocupe, como que rara, pues vayan, chequense porque la verdad es que nada es más importante que la salud”, finalizó.

