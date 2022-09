Justin Bieber cancela conciertos en Argentina y Chile

La productora Lottus, encargada de llevar al cantante canadiense Justin Bieber a Chile, confirmó que su concierto en este país fue suspendido.

Los otros shows agendados para el resto de Latinoamérica, también fueron cancelados: el 10 y 11 de septiembre, en La Plata, Argentina; y el 14 y 15 en Sao Paulo, Brasil.

El cantante canadiense Justin Bieber canceló sus shows por problemas de salud. El artista se volvió tendencia en las últimas horas debido a los rumores de la suspensión de varios espectáculos luego de sufrir una parálisis facial, aunque también se especuló con que son problemas con su salud mental.

De hecho, hace unas semanas Justin Bieber había suspendido shows para enfocarse en su salud mental. Iba a cantar este fin de semana, sábado 10 y domingo 11, en el Estadio Único de La Plata.

Tras recuperarse, el canadiense no se encuentra en su mejor momento, lo que fue una de las razones para cancelar las presentaciones siguientes en Latinoamérica.

“A principios de este año hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour", dijo.

"Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil. Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo, ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”, comunicó.

Por otra parte, la productora Move Concerts Argentina señaló que la devolución de las entradas se realizará automáticamente entre el 12 y el 23 de septiembre, con independencia del método de pago elegido.

VEA TAMBIÉN: Meghan y Harry, entre abucheos y aplausos al llegar a la Catedral de Saint Paul

La última visita de Justin Bieber a Argentina, en 2013, estuvo plagada de polémicas.

El artista tuvo que comparecer ante un juez por agresiones a un fotógrafo, suspendió un concierto por “dolores estomacales” y fue duramente criticado por barrer el suelo del escenario con una bandera del país.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!