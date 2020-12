K4G compartió un video íntimo en sus historias de Instagram

¡Ay padre! Keriel Quiroz, mejor conocido en la farándula local como K4G, se convirtió en víctima de un posible “error de dedo”, tal y como le sucedió al actor Chris Evans y a la rapera Cardi B.

¡Así como lo leen! En horas de la madrugada K4G subió por accidente un video triple “X” en sus historias de Instagram, el cual rápidamente eliminó, sin embargo, estuvo el tiempo suficiente para que algunos hicieran capturas de pantalla.

K4G está en Miami codeándose con grandes exponentes del género urbano y no se ha pronunciado respecto a este tema, no obstante, el video ha sido motivo de burla.

Los internautas recordaron el episodio que K4G y Frieda ‘Daluna’ Kraemer protagonizaron en agosto, cuando la exguerrera, vía Instagram, reveló algunas íntimidades de la relación que tuvo con K4G, luego de que él dijera que es una tóxica.

“Y tú tienes el p*** chiquito, cualquiera se pone tóxica”, dijo entonces Daluna. Y con el reciente video según los internautas se confirmó lo dicho por la exguerrera.

“¿Y si es verdad lo que dijo la ex o no?”, “Señores Daluna tenía razón, como dicen las guíales ahí no vive nadie”, “Daluna no estaba exagerando”, son algunas de las reacciones que generó el error.

Asimismo, algunos usuarios salieron en defensa de K4G y otros lo acusan de usar dicho video como una herramienta de marketing.

“La gente como critica al man y le conozco dos mujeres que se ven muy bien”, “Eso es para generar”, “la subió a propósito para generar, oye eso está de moda”, comentaron.

Dato

Por otra parte, recientemente, K4G firmó con la disquera de Farruko, Carbon Fiber Music.

A través de su perfil de Instagram K4G anunció la noticia. “10 años después…”, se lee en la publicación que realizó.