Kanye West: 'Casi mato a mi hija'

A raíz de su polémico discurso Kanye West continúa en el ojo de la tormenta, por todos los aspectos de los que habló en su primer mitin en Carolina del Sur.

Uno de los puntos que ha sobresalido fue cuando West habló sobre su experiencia personal antes de nacer, así como la historia acontecida en su matrimonio con Kim Kardashian.

El candidato se posicionó como pro-vida, aunque alegó que no piensa prohibir el aborto en Estados Unidos (pero sí desincentivarlo).

West se puso muy emocional contando: “Mi mamá me salvó la vida. Mi papá quería abortarme. No habría Kanye West porque mi papá estaba demasiado ocupado… Casi mato a mi hija”, declaró.

Esta última frase lapidaria lo decía sobre su experiencia junto a Kim Kardashian, mujer que dio la vida a su primera hija, North West.

Aseguró: “Lo único que nos puede liberar es obedecer las reglas que nos dieron para una tierra prometida”.

“El aborto debería ser legal porque adivinen qué: la ley no viene de Dios de todas formas, así que, ¿qué es la legalidad?”, reflexionó.

“Durante 1 mes y 2 meses y 3 meses, hablamos de que ella no tuviera al niño. Tenía las píldoras (abortivas) en la mano”, contó.

El rapero, que guarda una profunda y sensible relación con Dios, aseguró haber recibido un mensaje del todopoderoso, haciéndole ver que la decisión de abortar a su hija era un error: “Estando yo en el departamento de París, el mismo donde después robaron a Kim, tenía mi ordenador abierto, todas mis ideas creativas, mi línea de calzado, la portada de mi próximo tema… Y la pantalla se puso en blanco y negro”, relató.

El extraño ‘mitin’ en Charleston fue emitido en directo por YouTube y por algunas cadenas de televisión locales.

Otras de sus frases más llamativas fue: “La libertad no viene de una elección. La libertad viene de no cargar pornografía. La libertad viene de no tomar Percocet”.

Percocet es la combinación de Oxycodone y Tylenol, dos medicamentos contra el dolor que pueden usarse como droga.

