Kanye West irá de nuevo por la presidencia de los Estados Unidos

Kanye West no quita su dedo del renglón, quiere continuar sus planes por la presidencia de Estados Unidos en 2024.

La candidatura presidencial estadounidense de Kanye West en 2020 fue un gran fracaso, pero eso apenas ha afectado la determinación del rapero de contraatacar en las próximas elecciones, se lee en La Botana.

Algunos querían saber cómo se sentiría el artista, que anteriormente apoyó a Donald Trump, sobre el final de su presidencia y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumiendo el cargo.

Pero, con el enfrentamiento del divorcio y sus problemas de salud mental, al rapero apenas le preocupa el tremendo cambio político en la Casa Blanca.

Una fuente le dijo a HollywoodLife: “Kanye está un poco en su propio mundo en este momento y no presta mucha atención a que Trump se vaya y Biden se convierta en presidente”.

Continuaron diciendo que por ahora Kanye “se mantendrá al margen”.

"Él está trabajando y enfocándose en la música en este momento, la política y 2024 tienen mucho tiempo para mostrarse y cuando lo hagan, todos lo sabrán ", agregó la fuente a la publicación mencionada.

Divorcio

Los detalles del divorcio de Kanye West y Kim Kardashian será ventilado en la televisión, específicamente, en el programa Keeping Up with the Kardashians.

Como la intención es darle un cierre bien movido y escandaloso, los últimos capítulos revelarán cada detalle del divorcio, reportó el sitio web Semana.

Según el portal de noticias Page Six, los productores ya están filmando a Kim despotricando del rapero, a quien conoció en 2003 y con quien se casó 11 años después, en Florencia, Italia.