Karen Chalmers arremete conta los manifestantes que cerraron la Vía Interamericana en El Espavé

Cientos de conductores han sido afectados por el cierre de la Vía Interamericana en el área de Espavé, en el Distrito de Chame.

Los manifestantes cerraron la vía, desde las 10:00 a.m, como medida de presión porque supuestamente detuvieron injustamente a tres personas, por ello, solicitaban de inmediato su liberación.

LOs conductores quedaron atrapados en un descomunal tranque, en ambas direcciones, hacía la ciudad y el interior del país.

La situación naturalmente generó molestia entre las personas que intentaban transitar por el lugar.

“Tres horas de mi vida desperdiciadas”, “¿Y qué culpa tienen los que van viajando?”, “Y las autoridades pintados en la pared” y “Esto no se hace de esta manera, afectan al país entero”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

La presentadora del programa matutino, “Tu Mañana”, Karen Chalmers usó su cuenta de Instagram para referirse a la situación.

“Este es el único país en donde 4 pendejos pueden y les permiten cerrar la vía que conecta a todo el país, para protestar y quejarse por 3 amigos encarcelados injustamente”, escribió en sus historias Chalmers.

Además, afirma que por estas situaciones y otras más el mundo nos percibe como una “República Bananera”.

“¿Por qué? ¿Adivinen?, lo somos”, finalizó diciendo la presentadora.

Algunos se mostraron de acuerdo con Chalmers, consideran que no es la manera de denunciar las “detenciones injustas”, porque están afectando a terceros.

Pero por otra parte, otros opinan que es muy fácil criticar cuando la situación no los afecta directamente.

“Claro como no son familiares de ella”, “Sus palabras no fueron correctas y ellos tienen derecho a protestar. Talvez no es la forma, pero consideran así le prestan atención” y “Mejor se hubiese quedado callada”, son algunos de los comentarios.

