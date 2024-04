Karina Juárez y sus pasos en la comunicación

La panameña Karina J. Juárez es especialista en comunicación, gestora cultural y empresaria musical. Ella estudió Administración de negocios con énfasis en Mercadeo en la Universidad Latina de Panamá y tiene un Posgrado en Alta Gerencia. Además, tiene estudios diversos en derecho de autor, marketing digital y distribución digital de música.

Juárez, quien lleva poco más de una década en el ámbito de las relaciones públicas, habla de su vida profesional y personal.

Antes de adentrarse en su historia comparte que, su "principal reto soy yo, cada día tengo un objetivo nuevo y más alto porque quiero dejar un legado a mi hija".

Es fundadora de Press & Music, agencia de comunicaciones y marketing musical enfocada a músicos y proyectos culturales.

Gracias a esta iniciativa ha tenido la oportunidad de hacer prensa para artistas como The Beachers, Carlos Méndez, Señor Loop, Cienfue, Los Cossacks, Osvaldo Ayala, Kenny y Kiara, entre otros.

Press & Music nació durante la pandemia y con el objetivo de brindar servicios integrales a los artistas y proyectos culturales para visibilizarlos y conectarlos con más audiencia, cuenta a Panamá América.

La gestora cultural comparte que, "lo más complicado ha sido trabajar en un mercado que no tiene una industria creativa consolidada, explicar que no vendemos boletos ni hacemos sino que somos una parte que complementa sus estrategias de mercadeo ha sido complejo porque la mayoría de veces no cuentan con plan de marketing ni objetivos claros".

Trabajos

Karina Juárez ha participado en talleres organizados por Ditto Music sobre Deezer Backstage y Twitch/Amazon.

También ha dicho presente como profesional de la Industria en Circulart, BIME y Bogotá Music Market. Además, ha sido expositora en LATMUS(Encuentro Latinoamericano de Industria Musical); y en MIM( Encuentro de Mujeres de la Industria Musical), entre otros.

La empresaria de la industria musical ha desarrollado una carrera entre la producción, relaciones públicas y gestión cultural siendo parte de proyectos como productora de la Fiesta de la Música de la Alianza Francesa de Panamá, El Festival de Cine de Panamá, El Hayah Festival de Cortometrajes de Panamá y La Bienal Centroamericana de Arte.

En materia de comunicaciones ha participado en proyectos como Panamá Crossroads, el Festival de Jazz, el Festival Estereo Picnic de Colombia y ha coordinado las comunicaciones para Trama de Ciudad del Saber, El Festival Sensorial y Luna Llena de Tambores, entre otros.

Como parte de sus objetivos es dinamizar la industria cinematográfica de Panamá y ha formado parte de la gestión de prensa de las películas: "La Cordillera", "Me Dicen el Panzer", " Sin Pepitas en la Lengua" y "Kimura".

Pero eso no es todo, pues ha colaborado en la difusión del Taller de Producción Creativa para Cine, El Festival Internacional de Documentales de Panamá (ACAMPADOC) y El Foro Iberoamericano De Creaciones Audiovisuales.

Trabajó para el equipo de producción y comunicaciones en los conciertos en Panamá del Cuarteto de Nos, Andrés Calamaro, Carlos Vives, Olga Tañon, Fonseca, Ricardo Arjona, Babasonicos, Amigos Invisibles, Aterciopelados, Jack Novak y Steve Aoki.

Relaciones públicas

La especialista en comunicación también hizo referencia a la evolución de las relaciones públicas en la actualidad.

"Las relaciones públicas en Panamá ha evolucionado, nos hemos adaptado a los nuevos canales de comunicación y tecnologías. Los creadores de contenido y redes sociales son herramientas claves para las estrategias de comunicación", expresa quien se define como una mujer fuerte, perseverante y valiente.

