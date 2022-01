Karla De Gracia presentará su libro '¿Cómo emprender sin morir en el intento?', en el Festival de Libros

Se aproxima el Festival de Libros, organizado por la Cámara Panameña del Libro (Capali) y entre los escritores invitados se encuentra Karla De Gracia, presentará su libro “¿Cómo emprender sin morir en el intento?”.

Versión impresa

El festival se realizará del 28 al 30 de enero, en Pasillo del Delfín en el centro comercial Albrook, y De Gracia estará presentado su primer libro, lanzado en septiembre del año pasado, el 29 de enero a las 12:00 m.d.

De Gracia (@kalejandrablog), quien se describe como 80% emprendedora y 20% escritora, comparte con los lectores su experiencia como emprendedora, ya que el marco del lanzamiento de su segundo emprendimiento recibió muchas preguntas.

Todas las dudas que iba recibiendo las iba anotando, al igual que anécdotas y cosas importantes que le iban sucedido, hasta que finalmente, una noche la escritora intentó plasmar algo y poco a poco se fueron dando las cosas.

Para De Gracia escribir “¿Cómo emprender sin morir en el intento?” se convirtió en un reto y con el libro desea inspirar a más personas a lograr y cumplir su sueño de emprender, el escrito responde muchas interrogantes sobre el tema.

Explica que emprender puede ser sencillo, no obstante, algunas veces nos complicamos mucho, apoyarnos en los conocimientos adquiridos en el colegio o la universidad (un FODA o los objetivos SMART) y replicarlos en el emprendimiento son de mucha ayuda.

Adicional, la incipiente escritora, creadora junto a una amiga del emprendimiento “Dory Tu Asistente Virtual”, le gusta resaltar en sus redes que trabajar y emprender es posible, la clave está en la organización.

En este sentido, De Gracia comparte tres datos que todo emprendedor debe saber; uno, el camino para emprender no es fácil, pero se debe ser perseverantes; dos, siempre habrá competencia (la escritora lo llama referencias), no obstante, no es motivo para desanimarse y, por último, ninguna idea de negocio es mala.

VEA TAMBIÉN: 'El Boza' y 'Sech' están nominados en los Premios Lo Nuestros

“A la vida ganas, a los sueños alas”, nombre del último capítulo del libro, es el mantra de vida de la escritora y con este desea que los lectores persigan sus sueños como una meta personal y “no emprender para impresionar a otras personas” o simplemente hacerlo porque otros lo hacen.

Puntos de venta

“¿Cómo emprender sin morir en el intento?” está dividido en doce capítulos y la versión impresa está de venta en la librería El Hombre de la Mancha y Riba Smith, y la versión digital lo puede obtener directo con la escritora en Instagram.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!