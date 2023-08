Karol G desea ser mamá: 'Ese momento se está acercando'

Karol G tiene planes de formar una familia, confesó que quiere ser madre y el momento de hacerlo se está acercando.

En una entrevista con la revista "Rolling Stone", Karol G reveló este detalle que no guarda relación con su faceta como cantante, pero que de alguna forma u otra va a influir.

“Quiero tener una familia. Quiero ser mamá y siento que ese momento se está acercando”, dijo “La Bichota”, como también se le conoce a la artista colombiana.

Para cumplir su deseo de ser madre, Karol G está dispuesta a tomarse un tiempo para ella, es decir, es posible que se retire temporalmente de los escenarios.

Comentó: “Voy a tomar más tiempo para mí, hacer una pausa y dedicarme a otros negocios de los que más adelante sabrán”.

Actualmente, Karol G está en una relación con Feid, aunque ninguno lo ha confirmado, han sido vistos juntos, en escenas románticas, por la prensa y los fanáticos.

En el más reciente show de la colombiana, no solo se dieron cita varias celebridades, entre el público también estaba Feid, su madre y la de “La Bichota”.

Aunque Anuel AA, expareja de la colombiana, insiste en insinuar que ella no lo olvida, todo parece indicar lo contrario e incluso en la entrevista habló sobre lo mucho que le costó lidiar con la separación.

En la canción “Mi ex tenía razón” la cantante contuvo y verbalizó la ruptura: “Las dos semanas antes de que saliera el álbum no podía dormir, no podía comer. Estar tan expuesta en mi propia música fue psicológicamente muy pesado. Imagina que algo así sucede y tienes que contarle a millones de personas lo que te pasó”.

Sin embargo, el proceso creativo de “Mañana será bonito”, álbum que contiene el sencillo “Mi ex tenía razón”, la ayudó a superar la ruptura y a aprender de ello.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

“Cuando recuerdo los momentos extraños, los locos, los difíciles y los momentos en los que sentí: ‘me estoy muriendo y no seré capaz de lidiar con esto’... Eso es lo que tuve que pasar para llegar al día de hoy”, puntualizó.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!