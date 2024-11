Karol G, J Balvin, Feid y Maluma, en polémica por ‘+57’

Congresistas colombianos presentaron una proposición en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para instar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a que convoque a los autores de la canción '+57', entre los que figuran Karol G, J Balvin, Feid o Maluma, a "una capacitación sobre derechos de niños, niñas y adolescentes y sobre prevención de violencias en esta población".



La proposición, radicada para ser debatida, fue planteada a raíz de la polémica desatada por la canción compuesta y producida por varios artistas colombianos, entre los que se encuentran Karol G, Feid, Maluma o J Balvin y cuyo nombre proviene del prefijo telefónico de Colombia y fue presentada el pasado 7 de noviembre.



El sencillo, que también cuenta con la participación de Blessed, Ryan Castro y DMZF y fue producida por Ovy on the Drums, ha sido objeto de críticas en redes sociales por versos que supuestamente hacen apología de la sexualización de menores y la droga y porque en la ciudad de Medellín, de donde son los cantantes, hay cifras de explotación sexual infantil muy altas.



La controversia comenzó con la publicación de una reseña de la revista Rolling Stone en Español, que alertó que "el aspecto más preocupante de '+57' es su letra. En un momento Feid y Maluma cantan: 'una mamacita desde los fourteen (14)/Entra a la disco y se siente ki/Mami, estos shots yo me los doy por ti".



El propio presidente colombiano, Gustavo Petro, escribió un mensaje en su cuenta de X en referencia a la polémica considerando que "está bien el debate cultural" y defendió que "hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios".



Ante las críticas y acusaciones, Karol G publicó un comunicado este lunes en sus redes sociales en el que se mostró "muy afectada" y aseguró que "desafortunadamente, se sacó de contexto la letra": "Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva", agregó.



"Escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender", explicó en la misma historia de Instagram, en la que se disculpó "de corazón" y agradeció el apoyo de sus seguidores.

Estadísticas

“+57” se estrenó hace cuatro días y el videoclip, publicado en el canal de Youtube de Karol G, cuenta con 20 millones de visualizaciones.

El polémico tema lidera las tendencias de música en Panamá.

