Kate del Catillo llevará libros de Lydia Cacho a la pantalla grande

La actriz Kate del Castillo anunció que llevará al cine tres libros de la periodista mexicana Lydia Cacho, de 57 años, conocida como escritora, feminista, conferencista y activista de los derechos humanos.

Señaló que el libro "Esclavas del Poder", será el primero, con el que la mexicana quiere dar voz a las víctimas de las mafias tratantes de mujeres en México, basado en la investigación periodística que parte de testimonios de mujeres y niñas sobrevivientes a su venta en las redes mundiales de las tratas de personas, en donde se involucra a Estados Unidos, Europa y Asia, escribió La Botana.

"Es muy duro e intenso, hay que hacerlo bien y hacerle justicia al libro de Lydia. Es un tema que debe tratarse y bien", dice sobre su proyecto al diario El Universal.

También llevará a la pantalla "un proyecto combinado" entre "Sexo y amor en tiempos de crisis" y "#Ellos hablan".

“Es un personaje que responde en español, es un proyecto bilingüe y me gustaría ver más películas así, al igual que de mujeres inteligentes”, comenta.

Actualmente la actriz se encuentra batallando en a nieve de Utah para darle vida a un nuevo personaje cinematográfico.



Del Castillo está desde hace varias semanas trabajando en el rodaje de "A grados bajo cero", donde interpreta a una mujer que intenta escapar de un cazador.

Durante un receso del rodaje del Castillo dijo en tono divertido que ha tenido noches en la nieve en las que tiene que caminar y correr, cargar un arma que pesa mucho con un backpack.

Comentó "la nieve me llega a la cintura, yo que estoy chiquita, chaparrita, me cuesta; el otro actor es super alto, grandote, que puede correr en la nieve y yo no".

La película es producida por su compañía Cholawood Productions y Erik Barmack, ex vicepresidente de Netflix y quien trabajó con Kate en la serie Ingobernable, reportó El Universal.