Kathy Phillips responde a un seguidor acerca de por qué está ejercitándose

La expresentadora de televisión Kathy Phillips con frecuencia es blanco de críticas por su cuerpo, sin embargo, ella ha dicho en repetidas ocasiones que es feliz así.

No obstante, hae unos días se le vio ejercitándose y eso generó algunas consultas a sus seguidores, a lo que la presentadora les respondió con un largo mensaje.

"Hace unos días subí unas historias sacándome la ñex con @doribbl y me preguntaron xq estaba haciendo ejercicios si yo siempre digo que me amo como soy y sin ánimos de “dar explicaciones” siento que mi respuesta puede servirle a alguien, con que le sirva a [email protected] es suficiente", empezó su mensaje.

Añade: "Entonces respondí lo siguiente: Por muchos años los ejercicios formaron parte prioritaria de mi día, pero hoy por hoy quizá un día hago pesitas o salto soga otros solo camino o simplemente no hago".

"Hay personas que lo hacen por moda, otras por pasión, otras por profesión, otras por que así es su estilo de vida y quizá algunas como yo para librerar el estress, ocupar la mente, retomar condiciones perdidas (estoy hasta la wacha) y simplemente mantenerse saludable sin importar pesarse ni medirse semanalmente al final no tiene nada de malo hacer ejercicios no?", continuó.

"Entonces... En mi filosofía de vida, cada quién es feliz a su manera y nadie es quien para juzgar a nadie, cada quien cree en algo distinto, se cría distinto, piensa distinto, en fin! cada victoria, cada fracaso, nuestro cuerpo y vida son solo nuestros y de NADIE MAS!!!".

Kathy Phillips aseguró que antes se preocupaba de más, "créanme... hasta que dejé de pensar en los demás xq no estamos aquí para complacer a nadie mas que a uno mismo, para aceptar cada proceso de nuestras vidas con humildad, siempre anuente que en él pueden venir cambios que quizá no puedas controlar".

"Como la pandemia... la vida nos cambió a todos y no podemos controlar muchas cosas pero SI nuestra felicidad por que depende enteramente de NOSOTROS!!", siguió reflexionando.

Dijo: "Entonces, baila pegao hoy si quieres, Rie con fuerza, ejercita tu cuerpo y mente, llora cuando sea necesario, apaga el cel de vez en cuando, cocina eso que tanto se te antoja o pide comida si te da la gana por que tienes pereza... vive un día a la vez pero VIVE PARA TI Y SE FELIZ".

En este punto, reiteró que hay que vivir, porque solo se tiene una vida.

Finalizó diciendo que se seguirá amando toda entera hoy mañana y siempre con lo que venga y se vaya.

"Yo no busco ser como nadie y menos la Kathy de 18 años, ya tuve 18 y los gocé buco, a mi no me define ni mis medidas ni mi peso!", culminó.