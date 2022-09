Kayra Harding está en Londres: Deja flores y firma libro de condolencias por la muerte de la Reina Isabel II

La diputada panameña y princesa de Ghana, Kayra Harding está en Londres, en donde aprovechó para extender sus condolencias a la familia real británica.

Kayra Harding publicó un video donde se le ve dejar un ramo de flores en memoria de la reina Isabel II de Inglaterra.

La diputada panameña firmó el Libro de Condolencias por el Fallecimiento de su Majestad Isabel II, en el Ministerio de Gobierno del Reino Unido.

"Nos encontramos en Londres junto a la directora del INAMU, Nellys Herrera, atendiendo invitación de la Embajada Británica en Panamá para conocer la efectividad del sistema de monitoreo del Brazalete Electrónico para la protección de las Mujeres Víctimas de Violencia", escribió la diputada.

"Nuestras mujeres siguen violentadas con la boleta de protección en la mano", destacó la diputada en el pie de foto del video en el que aparece sentada y firmando el libro, en el fondo se puede ver en una mesa la foto de la fallecida reina.

Pero eso no es todo, porque también acudió con ramo de flores en mano y vestida de negro como lo hicieron los miembros de la realeza británica al Green Park del Palacio de Buckingham.

Un camarógrafo que estaba presente grabó en el momento exacto cuando la diputada dejaba el ramo junto a los demás detalles que le ha dejado el público en memoria de la reina.

Su esposo, el príncipe de Ghana, le comentó en este video: "Dios bendiga tu corazón bondadoso".

Como era de esperarse este video a generado revuelo y los comentarios no se han hecho esperar.

"Ni fu, ni fa para la realeza la firma de ese libro"; "Todo allí es fino, menos el boligrafo con el que firmó la princesa Harding el libro de condolencias por la Reina"; "No resuelve los problemas del país pero de reina a reina solo se entienden"; y "El que no taquilla no es panameño", fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron a la diputada.

