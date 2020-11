Ken Spear, cocreador de Scooby-Doo, falleció a sus 82 años

Ken Spears, cocreador de la popular caricatura Scooby-Doo falleció a sus 82 años.

La noticia fue confirmada por su hijo Kevin, quien dijo que su padre murió después de las complicaciones que surgieron tras su lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy, según Variety.

Dijo: "Ken será recordado para siempre por su ingenio, su narrativa, su lealtad a la familia y su sólida ética de trabajo".

"Ken no solo ha dejado una impresión duradera en su familia, sino que ha tocado la vida de muchos como cocreador de 'Scooby-Doo".

Ken Spears había creado la icónica serie de dibujos animados "Scooby-Doo, Where Are You!", en 1969 junto a su socio escritor y dibujante Joe Ruby, quien también falleció este año, en agosto, se lee en un escrito de La Botana.

Spears inició su carrera en 1959, cuando entró a Hanna-Barbera Productions, donde temporalmente fue editor de sonido, hasta que conoció al escritor Joe Ruby, con quien tuvo una asociación para crear libretos de diferentes programas de tv, se lee en un artículo de wipy.tv.

Entre los libretos creados está las aventuras de Scooby y el grupo de adolescentes detectives que resolvían casos supuestamente paranormales, pero los cuales resultaban ser criminales disfrazados de monstros.'



"Ken ha sido un modelo a seguir para nosotros durante toda su vida y seguirá viviendo en en nuestros corazones", dijo su hijo Kevin.

Joe Ruby, falleció también este año, en agosto, a los 87 años de causas naturales.

Dato

Spears-Ruby fue fundada por Joe Ruby y Ken Spears, la productora encargada de producir Scooby-Doo, Dinamita, el perro maravilla, Alvin y las ardillas o Mandibulín.