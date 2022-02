Kendall Jenner posa desnuda para una revista

Kendall Jenner posó desnuda para "i-D", revista a la que le concedió una entrevista en la que revela cómo es que está reconquistando su privacidad.

La modelo, de 26 años, trabajó de la mano del fotógrafo Luis Alberto Rodríguez para la edición "The Out Of Body" con la que 'i-D' le da la bienvenida a la primavera 2022, reseña Telemundo.

Jenner se mostró de lo más vulnerable en la sesión de fotos de la publicación, pues entre sus outfits hubo bikinis, blazers sin blusas y lencería semitransparente, entre otras atrevidas prendas.

Pero, sin duda, la foto que más llamó la atención en las redes sociales, fue aquella en blanco y negro en la que Kendall aparece recostada y totalmente desnuda.

Para la foto de portada de la publicación, Kendall usó un monokini rosa satinado con un sombrero vaquero. Además, la vemos con el cabello claro y un corte estilo pixie.

En su charla con la revista, Kendall reflexionó sobre su antiguo resentimiento hacia los paparazzi y la serenidad que ahora tiene.

Kendall compartió: “Solía ​​estar muy enojada. Quiero decir, literalmente puedes encontrar videos viejos de mí gritándoles a los paparazzi sin razón, pero también por una razón muy obvia. Ahora estoy mucho más en paz con las cosas”.

¿Por qué se dio este cambio en la modelo? “Es difícil de explicar”, indicó. “Es algo con lo que aprendes a vivir, supongo”.

Además de compartir varias fotos de esta sesión en su feed de Instagram, la empresaria usó sus Stories para regalar a sus fans algunas selfies con sus reveladores atuendos.

En otra foto que se tomó ella misma frente al espejo, se le ve con unos shorts semiabiertos y un crop top negro que deja muy poco a la imaginación.

