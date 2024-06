Kevin Costner no volverá a la serie "Yellowstone'

El actor estadounidense Kevin Costner ha confirmado que no volverá a la popular serie "Yellowstone" de la que ha sido protagonista y cuya temporada final, la quinta, se emitirá este año.



El actor estadounidense publicó un mensaje en las redes sociales en el que afirmó que, en este momento, está centrado en su épica serie de películas del Oeste que llevan el título 'Horizon: An American Saga', cuyo primer capítulo ya ha sido estrenado.



"Pensando en 'Yellowstone', esa serie tan querida que adoro, que sé que os encanta. Me acabo de dar cuenta de que no voy a poder continuar, ni con la quinta temporada, ni en el futuro", dijo en un video publicado en su perfil de X.



Con estas declaraciones, el director de "Bailando con lobos" ('Dances with Wolves', 1990) salia así al paso de las especulaciones sobre su posible vuelta para rodar la última temporada de la serie que es seguida por millones de personas en todo el mundo.



Costner también explicó que ha estado un año y medio trabajando en su nuevo proyecto "Horizon" y quería centrarse en él.



El actor habla de "Yellowstone" como una serie que le cambió y con la que estableció una especial relación entre su personaje y los seguidores de la saga.



"Me encanta la relación que hemos podido desarrollar, y nos veremos en el cine", precisó el oscarizado cineasta al referirse a su nuevo proyecto cinematográfico.



Según The Hollywood Reported (THR), la segunda parte de la quinta temporada y, al parecer, última, de "Yellowstone" se estrenará en las plataformas el 10 de noviembre, aunque todavía no se ha anunciado el número de episodios que tendrá esta serie creada por Taylor Sheridan.

