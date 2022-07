Khloé Kardashian: ¿La celebridad espera otro hijo de Tristan Thompson?

La historia de amor de Khloé Kardashian y Tristan Thompson ha estado marcada por un sinfin de altibajos y engaños desde que comenzó en 2016. A principios de este 2022 se supo que Thompson había sido padre de nuevo de un niño, fruto de una más de sus infidelidades, lo que provocó la ruptura de la pareja.

La estrella de The Kardashians, de 38 años, y el jugador de los Chicago Bulls, de 31, esperan su segundo bebé juntos a través de una madre subrogada, según le confirman varias fuentes a distintos portales de noticias. Los dos ya son padres de una hija de 4 años, True Thompson.

"Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre", le dijo un representante de Khloé a el portal de noticias E! News.

"Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre sustituta por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia", añadió.

"No están juntos y no han hablado desde diciembre, excepto para cuestiones relacionadas con su hija. El bebé fue concebido antes de que se hiciera público que Tristan había tenido un hijo con otra persona en diciembre", señalaron fuentes cercana a la famosa. La pareja finalizó su relación de idas y venidas en enero, que fue cuando la hermana de Kim Kardashian confirmó que el jugador de la NBA, de 31 años, había tenido un bebé con la modelo de fitness, Maralee Nichols con quien le había sido infiel.

La celebrity y empresaria comenzaba el año con esta agria noticia, que se confirmaba después de que Tristan Thompson se hiciera unas pruebas de paternidad.

El propio Tristan Thompson explicaba que el bebé, que se llama Theo y al que todavía no habría conocido, era suyo. "Los resultados de las pruebas de paternidad revelan que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis actos. Ahora que se ha comprobado mi paternidad, espero que podamos criar amistosamente a nuestro hijo", comentaba en sus perfiles.

Tristan Thompson pedía perdón a "todos los que he hecho daño o decepcionado a lo largo de este calvario, tanto en público como en privado" y se dirigía concretamente a la celebrity: "Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado durante estos los años. Sin duda, mis acciones no van en la línea con la forma en que te veo. Tengo el máximo respeto y amor por ti, a pesar de lo que puedas pensar. De nuevo, lo siento muchísimo".

Este será el cuarto hijo para Thompson, ya que además de True, la niña de cuatro años que comparte con Khloé, tiene a Prince, de cinco años, fruto de su relación con Jordan Craig, y el citado Theo.

La relación de Khloé y Tristan estuvo llena de altibajos debido a las deslealtades del deportista que, desde que se enamorarono en 2016, fueron constantes. Aunque ella le perdonó en varias ocasiones y manifestó siempre su desdeo de volver a ser madre con él, ahora la expareja afronta esta nueva paternidad por separado.

