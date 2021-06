Kim Kardashian genera comentarios al felicitar a Kanye West por su cumpleaños

A pesar de que Kim Kardashian y Kanye West protagonizan uno de los divorcios más mediáticos de la farándula internacional, la socialité no dejó pasar por alto el cumpleaños del rapero.

A través de Instagram Kim compartió una fotografía donde aparece ella, Kanye y tres de sus hijos. “Feliz cumpleaños. ¡Te quiero de por vida!”, escribió Kim en la publicación.

Con esta publicación Kim demuestra que a pesar de que como pareja cada uno está tomando caminos separados el cariño y el respecto se mantiene intacto.

Kim Kardashian no fue la única en felicitar a Kanye por sus cumpleaños, otras miembros del clan Kardashian-Jenner le dedicaron unas cuantas líneas.

Khloé compartió una fotografía junto a su novio Tristan Thomspon, su hermana y el rapero dentro del mar.

La instantánea la acompañó con el siguiente texto: “¡Feliz cumpleaños a mi hermano de por vida! ¡Que tengas el mejor cumpleaños, Ye! ¡Te envío amor e infinitas bendiciones!”

La matriarca del clan, Kris Jenner, también tuvo un bonito gesto Kanye y publicó una foto con él en las stories de Instagram: “Feliz cumpleaños Kanye West”, comentó.

Divorcio

Kim Kardashian presentó los papeles del divorcio en febrero y hace pocos días, Kim habló sobre su separación en “Keeping Up With the Kardashians”.

“Creo que se merece a alguien que pueda apoyar cada uno de sus movimientos, seguirlo por todas partes y mudarse a Wyoming. No puedo hacer eso”, le confiesa Kim a una de sus hermanas.

“Me siento como un maldito fracaso, es mi tercer matrimonio. Sí, me siento como una maldita perdedora”, dijo entre lagrimas.

