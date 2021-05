Kim Kardashian a pasado momentos de preocupación y terror por la covid-19

En el transcurso de la pandemia de la covid-19 varios famosos se han contagiado con el virus, algunos han preferido manejar el tema con hermetismo, sin embargo, se ha filtrado la información.

Versión impresa

Recientemente, trascendió que el hijo de Kanye West y Kim Kardashian, Saint, de 5 años, se contagió con la covid-19.

En el adelanto del próximo capítulo de "Keeping Up with the Kardashians", la madre de Saint habla sobre su diagnóstico, pero, se desconoce en qué momento padeció el virus, ya que los episodios del reality familiar son grabado con anticipación.

En la breve previa del capítulo, Kim manifiesta que no quiere alarmar a sus familiares, pero está preocupada por su hijo y North, quien no se sentía bien.

Este no es el primer susto que atraviesa la familia a causa de la covid-19, a inicios de la pandemia, Kanye West también contrajo el virus, reseña Page Six.

A Kim le tocó lidiar con el diagnostico de West cuando todo era muy nuevo y desconocido. "Fue tan aterrador y desconocido. Tenía a mis cuatro bebés y nadie más en la casa para ayudar", expresó a la revista Grazia.

A principios del 2020, la hermana de Kim, Khloé Kardashian, también se contagió. De acuerdo a Khloé, le ardía el pecho cada vez que tosía. "Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco", dijo.'



Uno de los países más asolados por la pandemia en América ha sido Estados Unidos, lugar donde residen las celebridades más aclamadas.



Varios familiares de Kim Kardashian se han enfrentado a la covid-19, lo cual le ha generado preocupación y terror.



Kim Kardashian ha sido criticada por celebrar su cumpleaños en pandemia.

Por otra parte, el escrutinio público también ha estado sobre la afamada familia, en el momento más álgido de la pandemia, octubre del año pasado, Kim celebró sus 40 años en una secreta fiesta en una isla privada.

VEA TAMBIÉN: Natti Natasha: Ya nació Isabelle Pina Gutiérrez

Según Kim sus invitados hicieron cuarentena y por dos semanas se realizaron pruebas de la covid-19, pero sus explicaciones no evitaron las críticas y señalamientos.

Las críticas y la pandemia orillaron al clan Jenner-Kardashian suspender su tradicional fiesta de Navidad, la cual venían realizando desde hace 42 años.

A través de las redes sociales Khloé confirmó que debido al repunte de casos de la covid-19 en California no realizaría la tradicional celebración.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!