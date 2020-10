Kristen Stewart está nerviosa por asumir el papel de la princesa Diana en la cinta 'Spencer'

Kristen Stewart, de 30 años, confesó que está nerviosa por asumir el papel en la nueva película "Spencer", especialmente la tarea de dominar el acento de la difunta princesa.

Kristen protagonizará "Spencer", que dramatizará un fin de semana "crítico" a principios de la década de 1990, cuando Diana decidió que su matrimonio con el príncipe Charles no estaba funcionando, se lee en La Botana.

En una nueva entrevista, la actriz dijo que no ha estado "tan emocionada por interpretar un papel en tanto tiempo".

Además dijo que está desesperada por dominar el acento de la princesa.

Sin embargo, Kristen agregó que hay una característica que está desesperada por dominar, admitiendo: “El acento es intimidante como el infierno porque la gente conoce esa voz, y es tan, tan distinta y particular. Estoy trabajando en eso ahora y ya tengo mi entrenador de dialectos”.

Recientemente, La Vanguardia publicó en una nota en donde detallaban como la actriz Kristen Stewart ha sufrido la presión de no mostrarse públicamente con su pareja por el hecho de ser bisexual, supuestamente para proteger su carrera.

La actriz no quiere trabajar con esa “vieja escuela” del mundo del cine y, en una nueva entrevista con la InStyle, ha revelado que mientras sufría esas presiones, también tenía otras preocupaciones internas y es que como ha contado, “siendo una persona queer, hay cosas que duelen constantemente” y por eso al principio se mostró “cuidadosa” con lo que mostraba de su vida.



El "casting" de Kristen Stewart como la princesa Diana incendió las redes cuando se anunció en junio. Desde entonces la actriz se ha estado preparando para protagonizar "Spencer".

Stewart prefirió la discreción al principio y no porque “me sintiera avergonzado de ser abiertamente gay, era que no me gustaba entregarme al público de esa manera”.

Actualmente, la actriz tiene un vínculo amoroso con la guionista Dylan Meyer.

El año pasado, Stewart le dijo a Howard Stern que está enamorada y que “no puede esperar” para casarse con ella a través de las redes sociales.