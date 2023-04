Kylie Jenner no tiene cirugías en el rostro: ¿Será cierto?

Kylie Jenner, quien supuestamente está saliendo con Timothée Chalamet, negó que tenga el rostro lleno de cirugías como algunos suelen pensar, lo cual ha dado mucho de qué hablar.

En una entrevista para la revista “HommeGirls”, donde posó para la portada, habló sobre la percepción que tiene de ella por las cirugías estéticas y apuntó que las personas tienen una idea errónea sobre el tema.

“Creo que una gran idea errónea sobre mí es que me han operado mucho la cara y que era una persona insegura, ¡y realmente no lo era!”, dijo la propietaria de Kylie Cosmetics.

Jenner confesó que le gustan los labios carnosos y siempre los quiso, por lo tanto, se puso relleno y no se arrepiente de ello, siempre pensó que era lindo.

Dicho retoque no solo es porque a la empresaria y modelo le gustan los labios carnosos, pues hubo un momento en su vida en que un chico le dijo que era “buena besadora”, pero que tenía los “labios muy pequeños”.

En “Keeping Up With the Kardashians”, en 2021, Jenner conversó sobre el tema y reveló que su amor por el maquillaje surgió por esa inseguridad, no obstante, en la reciente entrevista con “HommeGirls” aseguró que siempre ha sido la persona más segura de la sala.

En 2019, en la revista “Paper”, negó que haya pasado alguna vez por el quirófano, afirmación que algunos no se creen del todo.

“La gente piensa que pasé por completo bajo el quirófano y reconstruí completamente mi rostro, lo cual es completamente falso”, manifestó entonces.

Finalmente, Kylie Jenner expresó a “HommeGirls” que ser mamá ha ayudado a modificar su perspectiva sobre la belleza y la confianza en ella misma.

“Me ha hecho amarme más a mí misma. Veo mis rasgos en mi hija y mi hijo ahora, pero ya sabes, mi hija se parece a mí. Puedo ver mi belleza en ella, y eso me ha hecho amarme más a mí misma. La belleza siempre está cambiando para mí”, puntualizó.

