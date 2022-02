Kylie Jenner nombró a su segundo hijo Wolf Webster

Kylie Jenner y Travis Scott revelaron el nombre de su segundo hijo.

El hermano menor de Stormi se llama Wolf Webster, nombre que reúne las cualidades de sus famosas hermanas han escogido para sus hijos, llamativo y original.

A través de las historias de Instagram, Jenner reveló el nombre de su hijo, lo cual tomó por sorpresa a sus más de 309 millones de seguidores.

Este viernes, 11 de febrero, entre las fotos de los nuevos productos de Kylie Cosmetics, apareció una imagen con fondo negro con el nombre del bebé en letras blancas, seguido por un corazón también blanco.

La pareja había elegido el nombre del bebé, pero no lo habían revelado hasta estar seguros de que les gustaba cómo sonaba.

Como es de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar y han convertido la revelación en memes y burlas, pues la traducción de Wolf sería lobo, algo que algunos les hace mucha gracia.

“El hijo de Kylie se llama Wolf Webster. No me esperaba ese nombre”, “‘Wolf Webster’ me suena como un pueblito de lobos JAJAJAJA”, “Lo siento, pero Wolf Webster es probablemente el nombre más horrible que haya escuchado”, “¿Wolf Webster? Kylie, querida. Tus elecciones de nombre, qué pedo?”, son algunas de las reacciones.

Wolf Webster? Kylie, querida. Tus elecciones de nombre, qué pedo? pic.twitter.com/QsqDn67ox5— (@andyfsx) February 11, 2022

Okay, así me imagino al hijo de Kylie Jenner cuando escucho su nombre: Wolf Webster pic.twitter.com/YTs596oQen — Chicosaint (@caamlan) February 11, 2022

Quería reencarnar en el hijo de Kylie Jenner hasta que me enteré que se llama Wolf Webster pic.twitter.com/g2Dbz6Xlyg— (@Yaragonz_) February 11, 2022

Nacimiento

La llegada de Wolf Webster ha sido todo un evento, nació el 2, y es el segundo hijo de Jenner y su fecha de nacimiento tiene el número casi por todas partes, 2-2-2022.

Jenner publicó una tierna foto sujetando la pequeña mano de su hijo para compartir esta gran dicha con el mundo.

Hasta el momento la pareja no ha presentado a pequeño Wolf Webster.

