La actriz Sharon Stone confesó que Robert De Niro es el mejor besador

La actriz Sharon Stone reveló que de todos los protagonistas con los ha compartido pantalla, Robert De Niro es "quien mejor besa".

"Bueno, Robert De Niro ha sido sin duda el mejor besador. Sí, Bob es de lejos el mejor besador", dijo Stone en un programa de entrevistas.

Stone recordó el beso que compartió con De Niro en el drama criminal de 1995, de Martin Scorsese, 'Casino', mientras expresaba su punto. Los besos con otros actores, agregó, eran simplemente cosas "meh" en comparación, se lee en La Botana.

Según la actriz no hay comparación con los besos de Robert De Niro, a quien admira mucho.

“Fue el actor que más admiré y que tuve cerca en toda mi carrera, Y fue el pináculo del momento del beso para mí. Había mucho apego a eso”, agregó Stone.

“Pero, para empezar, estaba tan locamente enamorada de él como actriz, que, ya sabes, probablemente podría haberme golpeado en la cabeza con un martillo y yo habría estado como, ‘¡Oh, sí!’ Ya sabes, pero fue bastante fabuloso “, dijo.

Polémicas declaraciones

Recientemente, Sharon Stone, la protagonista del cruce de piernas más famoso de la historia, se refirió a las formas de coquetear en la del #MeToo en he Telegraph Magazine.

“Me he dado cuenta de que ya no te silban por la calle. Era muy divertido poder silbar y coquetear, aunque ahora eso ya ha pasado”, dijo la actriz.

Según Stone, ella no tiene problemas con que le digan “cariño” o le den una palmada en el “trasero”.

Afirmó que la vida y la experiencia le ha proporcionado otra perspectiva sobre lo que es el feminismo y lo que verdaderamente importante: “Quizá sea porque tengo 62 años y he pasado por tantas cosas, hoy soy capaz de distinguir lo que realmente merece mi atención de las cosas y las personas que van a desaparecer de todas formas”.