La actriz Sherlyn consideró no ponerle vacunas a su hijo

La actriz Sherlyn comentó cómo le fue a su hijo André con las vacunas, y confesó que en un momento pensó en no hacerlo para evitar que su bebé llorara.

Compartió en redes la experiencia de la vacunación de André: "Ahora sí deséenle suerte a André porque ahí van las vacunas. Una va pinchada en la piernita y la otra va tomada", se lee en La Botana.

"Me preguntaron que cómo le fue, y les tengo que confesar que estaba pensando en hacerme la pinta con las vacunas porque no quería que le doliera, pero después me acordé que hay enfermedades que regresan por no ponerle las vacunas, así que dije no", dijo.

" Ahorita no está el tiempo para andar arriesgando a nadie. Respeto muchísimo a los antivacunas, pero por algo están ahí los médicos trabajando, y hay que confiar en ellos”, añadió.

Polémica

La actriz y cantante Sherlyn González tampoco ha escapo de los escándalos durante esta cuarentena.

Recientemente, se destapó el rumor de que la actriz había solicitado los servicios de un "brujo", conocido como Jorge Clarividente, para hacerle daño supuestamente a Andrea Legarreta.

Supuestamente Sherlyn quería quedarse con el papel de una de las matriarcas de Hoy, pero según el brujo se negó hacer el trabajo de brujería y le lanzó una advertencia a Andrea sobre la intenciones de la actriz.



La noticia llego a los oídos de Sherlyn y eventualmente negó las acusaciones en su contra. En Instagram stories la conductora mexicana escribió un corto texto sobre el tema.

“Está dura la escasez de noticias? Hace más de 1 año y medio estoy soltera!!! @andrealegarreta y yo nos queremos bien y cuando hemos tenido algo que platicar lo hemos hecho como mujeres adultas y con amor. No busquen problemas donde no hay”, puntualizó Sherlyn González.

