'La Chechi' se suma a una campaña para prevenir el suicido

Maiseth Castroverde, conocida como “La Chechi”, se unió al movimiento Somos Igual para prevenir los suicidios, la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años de edad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La Chechi” forma parte de la campaña “Pide Ayuda”, liderada por Ernesto Ríos y Guillermo Evans (ambos fundadores de Somos Iguales), es la imagen y transmite un mensaje para aquellas personas que están propensas a este flagelo.

“Aprendí en la vida que fuerte no el que pretende serlo, el que aparenta serlo, sino el que realmente ha pasado por un proceso, lo ha superado y ha aprendido de ello”, comenta la exmodelo.

Añadió: “Hoy quiero pedirte que seas fuerte, que des la pelea, que no te venza, creo que el ser valiente siempre traerá su recompensa, así que inténtalo no estás solo y creo que si yo pude tú puedes”.

“Como movimiento buscamos promover la inclusión y prevenir e intervenir el suicidio, otorgando ayuda psicológica accesible para toda la comunidad”, aseguró el movimiento Somos Igual.

Poco después de que “La Chechi” recobrara su libertad confesó, en una entrevista que dio a un canal de la localidad, que intentó quitarse la vida varias veces mientras estuvo detenida e incluso se negó a recibir visitas.

“Cuando yo escuché eso, yo en ese momento pensé ‘bueno mi vida se acabó’, sentí como que todo había muerto, perdí las esperanzas de todo, sentí que moría, sentí que el mundo no era justo, me puse brava con todo el mundo, no quería recibir visitas…”, expresó Castroverde.

Pese a lo difícil que fue este episodio para “La Chechi” considera que “la vida se trata de enmendar errores, de caerse y volver a levantarse”, por lo que está enfocada en lo que realmente quiere para ella.

Estadísticas

De acuerdo a la OMS, anualmente fallecen 700 mil personas por suicidio y por cada caso hay muchos intentos más. “(…) un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante”, advierte el organismo internacional.

La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y el disparo con armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en el mundo.

