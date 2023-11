'La Chichi de Papa' comparte un video emotivo de su bebé

Elvia Muñoz, conocida como “La Chichi de Papa”, dio a luz a su primer bebé hace poco más de un mes y está semana compartió un video emotivo de aquel momento cuando sostuvo a su hijo entre sus brazos.

A “La Chichi de Papa” se le ve en el video en una camilla cargando a su bebé y entonando el tema “Te necesito”.

En el video, como es de esperarse se le ve agotada, pues al parecer solo habían transcurrido unos minutos después de dar a luz.

En el texto que acompaña el video “La Chichi de Papa” cuenta toda su experiencia en el parto, desde las contracciones hasta la hora que llega su bebé, Néstor Guillermo.

"El post que les prometí:⁣ Futuras mamis, aquí les va mi experiencia", así empezó el texto que acompaña el video.

"-Mañana del 3 de octubre: me levanté muy feliz, con síndrome de nido activado, preparando todo para la llegada de NG según yo el fin de semana nos ivamos para Chiriquí, pues con el consentimiento de mi Sr. Esposo que mi niño iba a ser chiricanito. (Contexto: Mi Familia por parte de madre es Chiricana) Sin embargo uno propone y Dios dispone. No me malinterpreten amo mi Veraguas, pero soy una #chiricanafrustrada", se lee.

"En la noche comimos rico, y quedé llenísima. Caí rendida en la cama. Pero a las 11:10 pm me desperté asustada, algo me había explotado por dentro como un globo estallando. Y quería orinar mucho. Destilaba agua por las piernas…".

"Desperté a mi Mamá, agarramos todos los peroles y en lo que llegábamos al hospital llamaba a mi esposo. ¡El hombre se iba adelantar!… Al llegar al hospital mi doctora me esperaba para examinarme y en efecto, se había roto la fuente y tenía 3 cm de dilatación".

"Me ingresaron y comenzó el asunto. 9 horas de labor de parto, las contracciones iban y venían como corrientes frías que estremecían mi cuerpo (no les voy a mentir los dolores son fuertes) pero entre oraciones, conversaciones y atenciones de las mises, las externas y mi doctora se pudo sobrellevar. ⁣

Narra: "-Miércoles 4 de octubre: a las 5 Am ya tenía 5 cm. Luego me colocaron oxitocina (acelera las contracciones y la dilatación) las contracciones eran más seguidas, para las 8:30 Am llegó mi doctora y no pasó mucho tiempo para que estuviera en 10 cm de dilatación. ¡Lista para el Parto!".

"Me llevaron a la Sala de Parto…y a PUJAR; consejo: practiquen antes de. Luego de los min. más largos de mi existencia, una epiciotomia (corte para que en mi caso saliera la cabecita de mi bebé) salió la cabecita, luego sus brazos, cuerpecito completo y de último la placenta…9:08 Am llego Néstor Guillermo al mundo. ¡Aleluya Gloria a Dios!"

"-5 de Octubre: mañana de aprendizaje y controles. Tú y tu bebé salen completos", contó.

"Gracias a Dios por su llegada, porque estuviera completito y cantarle así…¡Te Amo Hijo!”, finalizó.

