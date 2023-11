'La Chilindrina' no consigue novio: 'Me siento muy sola'

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su personaje “La Chilindrina” en “El Chavo del 8″ dijo que busca novio.

En una entrevista dijo que está en busca de una nueva pareja sentimental y envió un mensaje directo a un conocido actor.

Durante un desfile de modas, la actriz de 72 años, se refirió de nuevo a su búsqueda del amor, señalan medios mexicanos.

María Antonieta de las Nieves manifestó que a su edad quisiera tener un compañero de vida.

“Definitivamente estoy abierta porque me siento sola", dijo la actriz que cumplirá 73 años en diciembre.

"Si hay alguien que tenga entre 60 y 70 años y esté libre, ¡Aquí estoy!”, expresó con su característico buen humor, según se aprecia en la entrevista publicada por el programa "Hoy Día" en su canal de YouTube.

El pasado mes de mayo “La Chilindrina” sorprendió a sus seguidores al expresar en una entrevista en TV y Novelas que estaba lista para volver a enamorarse.

María Antonieta de las Nieves dijo qué actor reúne para ella los requisitos.

“Señor, Otto Sirgo, si usted está viendo una de estas cámaras y le interesa una viejita simpática, esa sí puedo ser yo; no doy mucha lata y me encantaría agarrarle la manita, sí, con eso me conformo. Con ver la tele, agarrarle la manita, y que nos vayamos al cine y a tomar un café”, comentó.

Amor

La actriz estuvo casada por 48 años con el locutor Gabriel Fernández, quien hace dos meses cumplió cuatro años de su fallecimiento.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Durante su matrimonio, la integrante del show de televisión “El Chavo del 8″ tuvo dos hijos: Verónica y Gabriel, a quienes poco nombraba porque es muy reservada con su vida privada.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!