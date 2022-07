'La Chilindrina' participará en un proyecto del hijo de Chespirito

María Antonieta de las Nieves, la intérprete de "La Chilindrina", ha tenido un entendimiento con Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, y participará en un proyecto que se trae entre manos.

La actriz tiene 50 años interpretando a "La Chilindrina" y está muy feliz de que Fernández se haya comunicado con ella, se lee en La Botana

"No me dan permiso de decir que sí, pero si digo que no pues va a ser una mentira muy grande (…) No va a ser sorpresa porque ya lo estoy diciendo, pero estoy muy contenta porque el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido un entendimiento, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada...", comentó "La Chilindrina" al programa "Sale el Sol", de Imagen TV.

Florinda Meza, por su parte, recientemente aseguró que no sabe nada sobre dicho proyecto.

“De eso no estoy ni enterada. Me entero cada vez que me preguntan… Yo voy a hacer mi propia biografía, y en ella tendría que estar Roberto”, afirmó Meza.

En agosto de 2021, De las Nieves manifestó públicamente su interés de participar en el proyecto y le pidió al hijo de Chespirito que la llamara.'



Para entonces la actriz confesó que estaba dispuesta a dar autorización para que su personaje aparezca en la bioserie de Chespirito, proyecto que está desarrollando el hijo del comediante.

Finalmente, diez meses después la actriz confirma su participación en el proyecto, donde se contará la vida de Roberto Gómez Bolaños, nombre real de Chespirito.

“Quiero que todos estén a la expectativa... Yo de aquí hasta que termine la historia de Chespirito quiero seguir al aire junto con él”, expresó.

