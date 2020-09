La COVID-19 hizo que Prince Royce evaluara su opinión sobre la vida

El cantante Prince Royce confesó que su experiencia con la COVID-19 lo hizo evaluar su opinión sobre la vida, su carrera y su rol como activista.

"Tener COVID-19 me cambió la vida", aseguró el artista, quien contó también que los efectos de la enfermedad fueron más allá de los típicos malestares físicos.

Según Prince Royce la enfermedad le "dio bastante duro" y no puede decir que fue fácil, pero en la parte física el cantante detalla que fue normal. No obstante, en lo mental y emocional fue otra cosa, ya que la pandemia llegó justo cuando iniciaría una gira internacional.

"Me sentí horrible. Primero fue la baja de adrenalina con la cancelación de todos nuestros planes. Después el confinamiento y después la enfermedad", explicó el intérprete de "Darte un beso".

Los primeros meses de la pandemia el cantante y su esposa, Emeraude Tobias, se cuidaron al máximo. Pero cuando iniciaron a abrir las cosas el artista confesó que se relajó un poco y cuando recibió su diagnóstico fue duro.

"No voy a decir que no creía que la pandemia es mentira, pero sí dejé de tomármelo tan en serio", admitió. Por eso, decidió convertirse en un portavoz informal para alertar a la comunidad latina sobre la enfermedad, aunque no fue fácil tomar la decisión.

"Pensé que quizá alguien pensaría que yo lo estaba haciendo por llamar la atención, pero llegué a la conclusión de que era importante servir de ejemplo para los jóvenes sobre lo que les podía pasar a ellos, o a sus seres queridos. Aun así, hice el anuncio con mucha ansiedad”, confesó.

Al artista le tomó seis semanas y siete pruebas nasales para recibir dos resultados negativos. Actualmente se encuentra recuperado y sintió que era su obligación donar plasma y destacó la importancia de donar sangre más allá de la pandemia.

Una participación histórica

Esta misma necesidad de ayudar, que ha exhibido a lo largo de su historia pública con actividades filantrópicas, no se ha limitado a la pandemia. Prince Royce también se ha comprometido políticamente. Fue, por ejemplo, el único artista latino en tener su música en la Convención Nacional Demócrata.

“Cuando me llamaron, también sentí ansiedad, pero con los ataques contra los inmigrantes, cómo no iba a participar. Fue un gran honor, pero la verdad es que no sabía qué esperar de las reacciones”, manifestó.

El resultado superó cualquiera de sus mayores expectativas: además de convertirse en tendencia en Twitter por más de 24 horas, “Stand By Me” -la canción que interpretó- regresó a las listas de popularidad de Billboard y se convirtió en una de las más escuchadas de Spotify esa semana.

“Para mí fue como un transporte al pasado. Esta fue la canción que comenzó mi carrera y cuando vi en Billboard que estaba en el primer lugar, me llevó al momento, en 2010, en el que abrí mi teléfono y también la vi de primera”, señaló.

