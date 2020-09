Especialista ofrece sugerencias para reducir las muertes de pacientes con COVID-19

En la XLV Jornada Científica del Hospital Paitilla "Avances COVID-19", hicieron hincapié en varios temas. Entre ellos, cómo manejar la intubación y qué hacer para evitar la sobrecarga en los hospitales.

Versión impresa

Una de las participantes fue la Dra. Nydia Martínez, neumóloga e intensivista del Hospital Cleveland Clinic de Florida, quien explicó que evitar la intubación traqueal como primera opción de soporte respiratorio, y en su lugar, priorizar métodos respiratorios de alto flujo, reduciría la mortalidad de pacientes con coronavirus.

Martínez añadió que clasificar a los pacientes al ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según su prioridad de atención, bajará la sobrecarga en los hospitales.

Consejos

La Dra. Martínez sugirió usar la ventilación mecánica en aquellos pacientes que no mejoran con los modos no invasivos de asistencia respiratoria.

En este sentido, ofrece como opción dar inicio al soporte respiratorio con la cánula nasal de alto flujo, y dejar como último recurso la ventilación mecánica, conducta apoyada por la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos y la Organización Mundial de la Salud.

En este punto, hizo una advertencia: "la ventilación mecánica es una herramienta beneficiosa para salvar vidas, pero conlleva riesgos y exige más atención del personal médico".

Por otro lado, dice que el oxígeno vía alto flujo ha demostrado reducir la mortalidad y el uso de ventilación mecánica invasiva. Se han utilizado indicadores de riesgo y de necesidad de utilización de ventilación mecánica.'



Según la Dra. en Cleveland Clinic ellos usan la creatividad para atender a los pacientes con la menor interacción posible para evitar contagios. "Tenemos los aparatos fuera del cuarto para hacer monitoreo, los pacientes están en cuarto privado a presión negativa, usamos una caja transparente para intubar mediante la videolaringoscopía, también antes y después de entrar al cuarto de un paciente una enfermera supervisa la protección de los doctores. Si escasea el equipo de protección, se puede improvisar con una bolsa de basura".

Intubación

¿Cuándo se debe intubar? La Dra. Martínez da una explicación al respecto.

VEA TAMBIÉN: Naya Rivera: Revelan cómo fueron los últimos momentos de la actriz

Lo primero que indica es que los médicos debe evitar entubar como primera opción, como acto reflejo y proactivo, solamente basado en una oxigenación pobre. Pero, "tampoco debe demorarse si otras técnicas no funcionaron porque de cuándo intubar depende la mortalidad del paciente".

Señaló: "Se debe usar la ventilación no invasiva con máscara ajustada con filtro tipo HEPA, solo en indicaciones específicas, como insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Usar si la cánula nasal de alto flujo o la ventilación mecánica no están disponibles. También cuando hay pacientes que se niegan a intubarse. Para rescate, no usar por más de 1-2 horas sin monitorear al paciente".

No obstante, si no funciona todo lo anterior, se propone la intubación y ventilación mecánica, subrayó la especialista.

"La intubación por videolaringoscopía utilizando una caja de acrílico y realizado por un experto reduce las posibilidades de infección al personal de salud. Las indicaciones para intubar a un paciente se basan en el rápido agravamiento del paciente y en la falta de respuesta al tratamiento con oxígeno en altas concentraciones", explicó.

Pacientes según prioridad

"Es necesario clasificar a los pacientes positivos COVID-19 antes de ingresar a UCI, según su prioridad de atención, y hacer proyecciones de pronóstico de recuperación por paciente porque no toda persona soporta una intubación con ventilación mecánica. Para la sobrevida en el ventilador importa la edad y el conjunto de enfermedades crónicas preexistentes", explicó la Dra. Martínez.

VEA TAMBIÉN: Chris Evans reaparece con una ingeniosa respuesta tras el incidente con la foto íntima

"Sabemos que estamos trabajando casi a capacidad y necesitamos usar nuestra creatividad para ser muy eficientes. Tal vez falte mucho por venir en esta pandemia. Aún con la escasez de recursos tenemos que usar la creatividad para protegernos a nosotros mismos y a los pacientes. Es importante balancear la evidencia científica de lo que funciona con los recursos que tenemos disponibles", agregó.