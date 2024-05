La fundación de Meghan Markle y Enrique sale de la lista de morosos

La Fundación benéfica Archewell, que dirigen Meghan Markle y su esposo, el príncipe Enrique de Inglaterra, salió de la lista de morosos, indicó el diario Los Angeles Times.



La fiscalía general de California confirmó a ese periódico que la institución regularizó su situación.



La noticia de que había sido declarada morosa fue publicada este lunes por la revista People. Según el documento al que tuvo acceso, Archewell entró en esa lista "por no presentar los informes anuales requeridos y/o las tarifas de renovación".



Una organización que figura como morosa, según ese texto, "no está al día y tiene prohibido participar en actividades para las cuales se requiere registro, incluida la solicitud o el desembolso de fondos caritativos".



Bajo ese criterio, una institución también puede estar sujeta a sanciones y su registro puede ser suspendido o revocado hasta que no pague lo que debe.



El fiscal general de California, Rob Bonta, emitió el aviso de morosidad el pasado 3 de mayo.



Fuentes cercanas a Archewell indicaron entonces, según People, que se trataba de un problema administrativo, porque el cheque había sido enviado pero nunca llegó. Se mandó uno nuevo por correo con el que se esperó que el asunto se solucionara en los siete días laborables siguientes.



Los Angeles Times dijo no haber conseguido una nueva declaración de representantes de la pareja al respecto.



La Fundación Archewell es una organización sin fines de lucro registrada en California y creada por el príncipe Enrique, de 39 años, y Meghan Markle, de 42, después de que abandonaran sus funciones dentro de la familia real británica y se establecieran en Estados Unidos en 2020.



Su página web indica que su propósito principal es "simple: personarse, hacer el bien". "Afrontamos el momento personándonos, tomando medidas y utilizando nuestra incomparable atención para elevar y unir a las comunidades, locales y globales, a través de actos de servicio y compasión", dicen en esa pagina.





¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!