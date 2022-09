‘La Huérfana’, el origen de Esther, ya está en cine

Más de una década después del estreno de “La Huérfana” (2009), llega a los cines una precuela que narra los orígenes de su protagonista, Esther, una mujer que tiene la apariencia de una niña de nueve años.

La precuela “La Huérfana: El origen” (“Orphan: First Kill”) se remonta a Estonia, en 2007, cuando Esther escapa de una clínica psiquiátrica y se hace pasar por la hija de una familia en Estados Unidos.

No es necesario ver la primera cinta para entender la trama o de qué va la precuela, pues como el título lo dice, el espectador conocerá de primera mano el origen del personaje, aunque si ya vieron la cinta de 2009, ya saben de lo que es capaz la niña no tan niña.

Isabelle Fuhrman, la actriz que interpretó a Esther en “La Huérfana”, regresa en esta precuela, pues dejó impresionado a William Brent Bell, director de ambas producciones, y no podían hacer el filme sin ella.

“Se destacó y creó un personaje tan creíble que no veíamos otra forma de hacer la película sin su regreso. Habría sido una injusticia para el filme”, reconoció Brent Bell.

Fuhrman dio vida al personaje cuando tenía 12 años, ahora con 25, le entusiasmó la idea de darle vida nuevamente a la temible Esther. “Brent realmente me apoyó para que estuviera en la película y se lo agradecí porque me intrigaba mucho si iban a lograr que pareciera una niña y cómo funcionaría esto”, comentó la actriz.

why does everyone care so much about my bible?? It's not like it is full of secrets or anything... #OrphanLiveTweet #OrphanFirstKill pic.twitter.com/d4ESnk3UZf — Isabelle Fuhrman (@isabellefuhrman) September 11, 2022

Para Fuhrman fue “alucinante” e incluso se llevó un susto en la primera prueba de maquillaje del personaje, ya que no hubo muchos cambios pese a su edad.

La actriz luce más joven respecto a su edad real, algo que jugó a favor de la producción y para lograr un efecto de juventud se usó maquillaje y efectos especiales, además, se enfocaron en la ropa, juego de cámara en el rodaje y CGI para el cuerpo.

So grateful for my 600k followers on Instagram! And to all of the fans for going to see #Orphanfirstkill. We made this movie for you! Thank you for loving ESTHER since the first #ORPHAN movie. Here’s a behind-the-scenes look at what went into making this prequel! pic.twitter.com/SJ68uumKIP— Isabelle Fuhrman (@isabellefuhrman) August 22, 2022