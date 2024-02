'La música tiene que ser divertida para cautivar el cerebro'

El merenguero Elvis Crespo asegura en una entrevista con EFE que la música tiene que ser "muy divertida para cautivar el cerebro", y así lo demuestra con un tema junto al reguetonero RKM en el que fusionan lo urbano con otros ritmos distintos a lo tropical.

Crespo y RKM se unieron al cantante colombiano Jorge Celedón para trabajar juntos en el sencillo 'El Hilo', que estrenan este viernes y en el que innovaron al combinar ritmos e incluir las cuerdas del ukelele, pequeña guitarra adoptada por la cultura hawaiana.

"Me pareció novedoso. Escucho esta canción como un regalo nuevo e inesperado", aseveró Crespo sobre el primer gran proyecto que lanza en el 2024 y al cual fue invitado por RKM para un disco que espera lanzar próximamente.

Un sonido "diferente"

"La música en estos tiempos tiene que ser muy divertida para cautivar el cerebro y, gracias a Dios, con esta canción logramos un sonido diferente", agregó el exitoso cantante de origen puertorriqueño en una entrevista por videoconferencia.

La base musical de 'El Hilo', tema lanzado bajo el sello de Flash Music de Crespo, es reguetón, aunque también predomina la flauta y las cuerdas del ukelele, combinado con las voces de los tres artistas.

"Me salí de mi zona cómoda con la base del reguetón, pero con fusión del ukelele, que lo traemos más a lo acústico con lo urbano y el vallenato crea pop, que trasciende los géneros", resaltó Crespo.

"Mi voz es universal y se adapta a los ritmos, que me corro riesgos y no me encasillo en un solo género. Amo y me apasiona el merengue, que es lo que me ha dado de comer, pero me gusta hacer otras cosas y abrir otros regalos que me entusiasmen", abundó.

El concepto arrancó en un aeropuerto

La idea de 'El Hilo' provino de RKM en el verano pasado cuando coincidió con Crespo en un aeropuerto, según relató en la entrevista el reguetonero boricua.

Allí, le mencionó al intérprete de 'Por el caminito', 'Luna llena' o 'Tu sonrisa' que tenía varias canciones en las que quería su colaboración.

RKM, compañero de dúo del también reguetonero Ken-Y, le envió en octubre pasado una primera propuesta a Crespo al estilo de merengue, pero a este no le motivó, hasta que en la siguiente, al escuchar el ukelele, quedó impactado y aceptó grabar su parte.

"Elvis me llama por cámara y me dice: 'Escúchate esto'. Y cuando envía la introducción y el coro, cambió todo, creó una locura", recordó RKM sobre aquel momento en que se empezó a crear la canción.

Crespo, sin embargo, consideraba que faltaba algo más, por lo que se comunicó con Celedón, con quien trabajó hace unos diez años, para darle su toque colombiano.

"Todo fue tan mágico y sin planificar. Es aprovechar este regalo que me dio Dios de 'Suavemente' con una canción que tiene aire de éxito, ese aroma. Tú la escuchas y te cautiva", aseguró Crespo, creador del mencionado éxito musical, grabado hace más de 25 años.

El proyecto ha sido uno de los grandes logros de RKM

Para RKM, esta colaboración con Crespo y Celedón es "uno de los logros más importantes" que ha tenido en la música porque fue una idea propia que se concretó.

"Lo que tenemos es un tema que va a tocar corazones y que va a pasar de generación en generación", resaltó José Nieves, nombre de pila de RKM.

"Este es uno de los pasos más grandes que he dado en la música con esta nueva etapa", afirmó RKM, quien junto a Ken-Y tendrá una gira de espectáculos durante este 2024.

Mientras, para Crespo no es extraño que haya grabado un tema con algún reguetonero, pues en su catálogo de éxitos ha colaborado con otros reconocidos artistas urbanos como Daddy Yankee, Tito 'El Bambino', Farruko, Almighty, Khriz y Angel, Alberto Stylee, entre otros.

"Siento que hay tantas cosas por hacer... la creatividad, la experiencia y que todo se vaya dando de forma orgánica", enfatizó Crespo, quien siempre busca que su arte "vaya creciendo para seguir vigente".

