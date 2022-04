'La Panarusa' recibe críticas tras pedir que la ayuden a buscar un apartamento

Ekaterina Brendina está a solo unos días de regresar a Panamá y está muy agradecida con todos los que la apoyaron para que esto fuese posible.

Versión impresa

No obstante, "La Panarusa" ha estado en medio de adeptos y detractores tras comunicar que cuando llegue a Panamá no tendrá donde vivir.

Por esta razón, Ekaterina Brendina ha pedido que la ayuden a buscar un apartamento que sea económico.

"La Panarusa" pidió a sus seguidores que si ven o saben de alguien que alquile un lugar amoblado, que tenga dos o tres recámaras y baños para poder quedarse con sus dos hijos, se los agradecería.

Este favor que le pide a sus seguidores le ha salido muy caro, porque algunas personas consideran que se está pasando.

Muchos consideran que está abusando de la nobleza de los panameños para pedir y pedir.

"¡Gracias! porque no pide un trabajo!", "Sorry, pero ya creo que está pasada, lo otro que será ? Un carro para transportarse ??", "En cerro Batea están alquilando unos cuartos, no sé si querrá ir allá", "ya veré otra colecta para comprarle los pasajes de regreso a Rusia" y "¿y nana?", dicen algunos comentarios en redes.

Otro comentario fue el de Clímaco, de La Cáscara, su excompañero: "Coño, pero si esa señora sabe que no tiene casa para qué viene ? Que barbaridad. Oye aquí demasiadas vainas que resolver, medicinas para ancianos, para niños, gente que necesita operaciones urgente, niños vendiendo pastilla en los semáforos para llevar comida a su casa, cuando deberían estar estudiando... La cantidad de profesionales sin empleos que hay. Esto que es", escribió.

VEA TAMBIÉN: Kenny y Kiara Pérez rinden homenaje al fallecido Horacio Valdés con el tema 'Ganas de verte'

Todos estos comentarios han surgido, apesar de que "La Panarusa" solo pidió que le avisaran y no que se lo pagaran.

Ekaterina Brendina tiene previsto regresar al país a finales de este mes de abril.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!