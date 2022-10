La Tigresa del Oriente venderá contenido inédito y exclusivo en OnlyFans

La Tigresa del Oriente se sumará a las listas de personalidades peruanas que venden contenido inédito y exclusivo en la plataforma OnlyFans.

A través de sus redes sociales, Twitter e Instagram, Juana Judith Bustos Ahuite, nombre de pila de la cantante, anunció que pronto abrirá su cuenta en la plataforma.

“Muy pronto mi OnlyFans”, escribió la Tigresa del Oriente, quien adjuntó una fotografía donde luce desnuda, lo cual ha generado reacciones a favor y algunas mofas.

“Me encanta lo desenfadada que es la tigresa. Me fascina esa mujer, aunque no me suscribiría en su OnlyFans”, “Excelente taxidermia”, “Tiene mejores curvas que sus esposas, señores”, “El que puede puede y el que no que envidie” y “¿Es una amenaza?”, son algunas de las reacciones.

La Tigresa del Oriente no reveló mayores detalles, de cuándo y cuánto costará la suscripción a su contenido, no obstante, será la competencia de Xoana González, Fátima Segovia y a la ex conductora de televisión Olenka Zimmermann, la última en sumarse a la plataforma.

Asimismo, la cantante, de 76 años, tampoco dio indicios de qué tipo de contenido tendrá a la venta, aunque muchos asumieron que será contenido erótico, material por el cual la plataforma ha ganado popularidad.

Sin embargo, la plataforma sirve para distribuir todo tipo de contenido, no solo erótico, desde música, escritos creativos, recetas culinarias y más, en diversos formatos como fotografía, video y transmisiones en vivo.

La cantante y compositora, conocida como la Tigresa del Oriente, tiene dos hijas, Jenny Bustos y Jacquelín Bustos, mide 1.52 centímetros y su actual estado civil es divorciada.

Desde que revolucionó el mercado musical y redes sociales con sus peculiares canciones, la artista peruana ha demostrado en más de una oportunidad que la edad no es un obstáculo para alcanzar sus sueños.

Con 76 años de edad, continúa cosechando éxitos y recientemente estuvo en México, donde fue coronada por la comunidad LGBTI como su diva durante las celebraciones por el Día del Orgullo Gay, reseña Perú 21.

