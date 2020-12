'Lagartillo' resta importancia a los comentarios: 'Las críticas me importan un pepino'

Desde que trascendió que el ex Calle 7, Dimas Cárdenas, mejor conocido como el “Lagartillo”, abrió su cuenta de Only Fans se convirtió en blanco de críticas por su físico y hasta estuvo envuelto en una polémica porque supuestamente no estaba compartiendo el contenido que prometía.

Sin embargo, el "Lagartillo" comentó que a él no le interesa en lo más mínimo las críticas y dijo que no se avergüenza de nada, si él quiere mostrar muestra.

Dimas Cárdenas compartió un video de más de tres minutos donde aclara varias situaciones que giran en torno a su decisión de crear su cuenta en la plataforma de contenido para adultos.

“Vamos a aclarar unas vainas de una vez, porque a mí no me gusta estar hablando tanto rodeo… ni vainas. A mí me ha dado vergüenza de algo, a mí no me da vergüenza nada… yo muestro si yo quiero ese soy yo… ¿Yo lo estoy jodiendo a ustedes? Yo no lo estoy jodiendo a usted”, inició diciendo Lagartillo.

Explica que las críticas a él le importan un pepino y detalló que el motivo de su video era para invitar a las personas a que se actualicen y que se vaya eliminando el tabú, por esta razón, invitó a aquellas caras de la farándula local a que emprendan y abran su cuenta en la plataforma.

Dijo que aquellos que sean más reconocidos que él y tienen temor de abrir su cuenta por miedo al qué dirán, le resten importancia, que emprendan que la cosa está dura.

“¿Ustedes creen que yo me arrepiento de haber hecho eso? No, yo estoy contento”, enfatizó "Lagartillo".

Dato

A principios de diciembre, Dimas Cárdenas anunció que se unió a Only Fans, sumándose a la lista de caras de la farándula que también tiene cuentas en la plataforma: Frieda 'Daluna' Kraemer, Windy Girk, Gabriela “Gigi” Picota y recientemente se unió también el excompetidor de “Calle 7”, Samuel Jaén.

La suscripción mensual del "Lagartillo" tiene un precio de $20 y actualmente tiene 25 publicaciones.