Ferdinando Valencia contó que su hijo murió debido a negligencia médica

El año pasado la vida del actor Ferdinando Valencia y la de su pareja, Brenda Kellerman, cambió tras la muerte de uno de sus hijos a causa de una meningitis bacteriana que contrajo en el hospital.

Valencia confesó el calvario que experimentó desde que falleció Dante en agosto del 2019, a los tres meses de nacido, tiempo en el que tuvo varios padecimientos debido a la atención que recibió de los especialistas, se lee en Infobae.

Entre las enfermedades que se le detectaron al pequeño Dante está: Hidrocefalia, insuficiencia renal y cardiaca, problemas pulmonares y otros padecimientos, los cuales, según el actor, de 38 años, fueron provocados por el mal cuidado que los médicos le dieron desde su nacimiento.

“¡Fue indignante! Pensábamos que el diagnostico iba a ser algo estomacal, pero ahí nos dijeron que el niño tenía meningitis bacteriana, misma que adquirió ahí (en la unidad de cuidados intensivos), ¡pero nadie se dio cuenta y así lo dieron de alta!: ‘No tenemos el equipo para curarlo’, nos comentaron”, declaró Valencia en entrevista con TV Notas.

El actor, quien participa en las novelas “La Mexicana” y el “Güero”, explicó que Dante fue recluido en UCI bajo prescripción médica a pesar de que no lo necesitaba.

Su estado de salud empeoró cuando le suministraron algunos medicamentos, que solo aminoraron el padecimiento, pero no eliminaron la bacteria.

“Le pusieron el tratamiento y al quinto día nos dijeron que ya no había meningitis bacteriana, lo dieron de alta... pero no contábamos con que cometerían otro error porque el medicamento que le suministraron solo atacaba a la bacteria, pero no la mataba, por lo que se equivocaron en el diagnóstico, ya que la bacteria estaba noqueada, pero no se eliminó. No le mataron la meningitis bacteriana, y para ese momento ya llevaba más de un mes en su cuerpo”, destacó el actor.

En casa el estado de salud de Dante empeoró y tuvieron que regresar al hospital, donde le suministraron mal los medicamentos provocando que el pequeño presentará convulsiones.

“Mi hijo tenía meningitis bacteriana, pero todos los procedimientos médicos que le hicieron le provocaron hidrocefalia, insuficiencia renal y cardiaca, problemas pulmonares y demás. ¡Es una irresponsabilidad!, pero los doctores prefieren que los pocos centavos queden en su hospital y en su bolsa que en la de otros. ¡Ustedes, especialistas de la salud, lo fueron matando con sus pretextos económicos!”, precisó.

Dante recibió el último golpe a su salud cuando en un hospital de Guadalajara continuaron con el tratamiento erróneo que provocó que le amputaran una pierna.

El actor grabó sus conversaciones, cansado del trato que recibía en diferentes unidades, y se percató de la cadena de mentiras, un día antes de la muerte de Dante recibió una más.

“Médicamente no me convencieron, eran mentiras, fue altamente indignante. De pronto un día, el doctor nos dice: ‘Señores, pueden estar tranquilos, este niño va a salir bien... Al día siguiente mi hijo se murió”, concluyó

