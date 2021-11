Laura Bozzo promete limpiar su nombre

Laura Bozzo reaparició este fin de semana en las redes sociales para asegurar que jamás evadió impuesto.

La polémica presentadora afirma que limpiará su nombre y lo probará.

"Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio, jamás evadí impuestos esto fue una auditoría del 2012 los contadores me estafaron, nunca vendí una casa embargada y lo probaré perdónenme por ser tan irresponsable, estos tres meses han sido una pesadilla, pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano", se lee en la descripción de una fotografía que compartió en Instagram y que posteriormente eliminó.

Bozzo es acusada de evadir el pago de impuestos por una suma que asciende a $60 mil y podría tener una pena de entre 3 y 9 años de cárcel, se lee en el Nuevo Día.

La presentadora de televisión se ha mantenido alejada de la escena pública desde el 11 de agosto, cuando un juez determinó una orden de detención preventiva, pero en su reciente aparición le dedica una carta a sus padres, publicación que elimino era una fotografía con ellos.



"Lamento mucho esta situación pero ustedes me educaron y saben que a pesar de ser una loca inmadura no haría algo así me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes, haber confiado en traidores pero aprendí mi lección", escribió Bozzo.

En la publicación también afirma que personas que la rodeaban la traicionaron y pronto realizará un live para responder a las dudas sobre este polémico tema.'



"Pronto haré un Instagram live y contestaré todas sus preguntas, si Dios esta conmigo quien contra mí", expresó.

Según Bozzo padece depresión, pero a pesar de su condición se describe como una guerrera y aprendió a vivir con la enfermedad.

"Moriré luchando", puntualizó.

