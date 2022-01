Laura Bozzo tras sus problemas legales recibe ayuda psicológica: 'Hasta ahora tengo ataques de pánico'

La polémica Laura Bozzo dio la primera entrevista del año tras un 2021 en medio de una polémica tras una denuncia en su contra por evasión fiscal.

Laura Bozzo habló a "Venga la Alegría" sobre cómo va el proceso legal en su contra. Además, recalcó que tiene abogados que han presentado las pruebas necesarias para demostrar que no cometió ningún delito fiscal.

Señaló: "Yo tengo la suerte de tener abogados que realmente se están ocupando del caso y han presentado las pruebas que se han requerido para demostrar que nunca hubo un tipo de depositario ilegal, es más, en algún momento yo ofrecí la casa y me la negaron".

De acuerdo a Laura Bozzo, a raíz de sus problemas legales en 2021, su cuerpo sufrió algunas secuelas físicas y mentales, tal como se lee en una nota de Infobae.

Asegura: “Hasta ahora tengo ataques de pánico, yo tengo un psiquiatra desde hace varios años. Yo soy medio loca, no voy a decir que no. Desde los 8 años me llevaron por primera vez al psicólogo...”.

Pero esto no fue todo, pues Laura Bozzo comentó que al ser abogada no sería tan “bruta” para vender una propiedad que había sido embargada, aunque reconoció que en su momento si la había ofrecido, pero las autoridades mexicanas no la aceptaron.

Dijo: "Jamás he cometido ese tipo de delitos y el registro público me dio la certificación de que no había ningún embargo. [...] Soy abogada. Tan bruta no voy a ser de vender una casa embargada".

La presentadora aseguró que cuenta con todas las pruebas necesarias para demostrar que no incurrió en un delito fiscal, pero que aún le debe dinero al SAT.

"Entonces hemos apaleado la orden de vinculación de proceso para dejar el caso, pero de que hay que pagar sí, hay que pagar”, explicó la exconductora de Laura en América.

Hechos

En 2021, Laura Bozzo fue procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasaba los 602.004 dólares al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tan pronto se supo, La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Bozzo de vender un inmueble para pagar una deuda con lo que incurrió en un delito que pudo haberla llevado a prisión de tres a nueve años. Posteriormente, la FGR solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), una ficha roja en contra de presentadora peruana.

